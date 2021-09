„Kunst im Wald“ bei Karlstern-Freunden

Unter dem Titel „Kunst im Wald“ lädt der Verein der Freunde des Karlsterns zu einer abwechslungsreichen Ausstellung mit Verkauf von Bildern. Am Samstag, 18. September, 11 Uhr, eröffnet die Malgruppe die Ausstellung im Info Center „Max Jaeger Haus“ am Karlstern. Zu sehen sind die selbstgeschaffenen Werke am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr. Verschiedene Künstler haben die Bilder in unterschiedlichen Techniken gemalt. „Es ist die erste Veranstaltung der Freunde des Karlsterns im Jahr 2021, und wir wollen damit versuchen, wieder ein Stück Normalität in unsere Vereinsaktivitäten zu bringen“, erklärt Vorsitzender Wolfgang Katzmarek. Er hofft auf schönes Wetter, damit ein Teil der Ausstellung im Freien präsentiert werden kann. Im Info Center besteht Maskenpflicht und Abstandsgebot. red/bhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1