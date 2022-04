Kulturhaus will helfen - Aktionen zur Unterstützung von Flüchtlingen

Mannheim. Die Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine und das Team des Kulturhauses haben die Aktion „Käfertal hilft“ ins Leben gerufen. Dabei geht es darum, die in dem Stadtteil in einem Wohnheim für angehende Rettungssanitäter lebenden Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, sowie neu am Hauptbahnhof ankommende Flüchtlinge zu unterstützen. Kulturhausleiterin Ute Mocker, ihr Stellvertreter Alessandro Cicchinelli und Stadtrat Chris Rihm (Grüne) wollen dazu soziale Medien nutzen. Dazu gibt es bereits eine WhatsApp Gruppe, die vor allem in Käfertal und angrenzenden Stadtteilen Hilfswillige und Hilfesuchende verbinden und die Ehrenamtsarbeit koordinieren soll.

Jeden Abend um 18 Uhr bereiten Helfer im Kulturhaus belegte Brote, Obst und Getränke vor, die von ehrenamtlichen Bahnhofshelfern an ankommende und durchreisende Ukrainer verteilt werden. Am Samstag, 9. April ist zum ersten Mal einen Nachmittag für geflüchtete Kinder und Jugendliche geplant. Mit dem Mannheimer Künstler Harald Priem können die Kinder malen, mit dem Freundeskreis der Gottfried Keller Bücherei basteln und spielen.



Auch Street Dance für größere Kinder und Jugendliche ist geplant, während sich die begleitenden Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen entspannen können. Wöchentlich soll es den offenen Nachmittag mit wechselnden Angeboten geben. Für alle Aktionen werden Helfer sowie Kuchenspenden gesucht. Kontaktmail: info@kaefertalhilft.de.