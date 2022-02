Kreuzung entschärfen

Eine „bessere Berücksichtigung von Fußgängern und Radfahrern an dieser Stelle“ hat SPD-Stadtrat Bernhard Boll, sicherheitspolitischer Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, an der Kreuzung Wasserwerkstraße/Waldstraße gefordert. Boll macht derzeit eine, wie er es nennt, „Sicherheitstour“, durch die Stadtteile. In Käfertal traf er sich mit Stadtrat Stefan Höß, den Bezirksbeiräten Melanie Seidenglanz und Wolfgang Gassner sowie Jürgen Schwehm von der Polizei Käfertal an diesem Verkehrsknoten, der zentraler (Schulweg-)Übergang zwischen Käfertal und Franklin ist.

Anwohnern und Vertretern des Elternbeirats von Grundschule und Kindergarten auf Franklin konnte Boll zumindest teilweise Besserung in Aussicht stellen. So wird das Problem der Verkehrsverdichtung durch die Bensheimer Straße entschärft, indem ab August 2022 diese Kreuzung geschlossen wird. Dies bestätigte Katja Scheer vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung, die umfangreichen Baumaßnahmen für den ÖPNV-Anschluss ankündigte.

Boll forderte weitere kleine Maßnahmen für mehr Sicherheit und Übersichtlichkeit. Er bat Harald Born vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung, umfangreichere Tempokontrollen durchzuführen. Zudem regte Boll an zu prüfen, ob ein Teil der vorderen Schallschutzwand in unmittelbarer Nähe zum Fußgängerübergang zeitweise bis zum Endausbau der Kreuzung entfernt werden kann. „Diese Maßnahmen würden insgesamt Lärm und Gefährdung reduzieren sowie die Einsehbarkeit in die Kreuzung verbessern“, erläuterte der Stadtrat. Schwehm berichtete, dass die Polizei zu Spitzenzeiten an der Kreuzung zehn Rotlichtverstöße innerhalb von zwei Stunden geahndet habe. Die Anwohner klagten zudem über teils deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen. pwr

