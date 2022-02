Mannheim. In Mannheim-Käfertal sind am Dienstag zwei Fahrzeuge kollidiert. Eine 54-Jährige befuhr, wie die Polizei mitteilte, die Heppenheimer Straße gegen 17.20 Uhr. An der Kreuzung zur Waldstraße habe sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrzeuges missachtet und kollidierte mit dem 21-Jährigen Fahrer. Dieser hat sich durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

