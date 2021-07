Klanglicher Städtetrip nach Paris

„Wir dürfen den Raum wieder mit guten Vibrations füllen. Wir freuen uns, schrittweise in die Normalität zurückzufinden“, strahlte Dozent und Veranstalter Gero Fei. Im Käfertaler Trommelpalast traten alte Freunde von ihm auf, nämlich das französisch angehauchte Ensemble Les Primitifs um Akkordeonist und Szene-Urgestein Laurent Leroi. Obwohl den vier erfahrenen Musikern diese Bezeichnung „Szene-Urgestein“ gar nicht besonders gefällt. Im Trommelpalast lieferten Les Primitifs eine kultivierte Kernfusion zwischen New Orleans Jazz und französischer Folklore.

Hin und wieder wechselte Saxofonist Matthias Dörsam zur Klarinette und Flöte, zum Beispiel beim eröffnenden Stück „Summertime“ von George Gershwin, einer der größten Klassiker des Jazz-Genres, aus der Oper „Porgy & Bess“. Im Text des Songs kommt die Trägheit zum Ausdruck, die das menschliche Individuum befällt, sobald wieder drückende Hitze im Sommer herrscht. Anschließend brachte das Quartett die nicht minder berühmte Nummer „Bei Mir Bistu Shein“ der Andrew Sisters zu Gehör. „Bisher habt ihr es leicht gehabt. Jetzt spielen wir ein paar Stücke, die ihr nicht kennt“, mutmaßte Akkordeonist und Moderator Laurent Leroi, der in Ludwigshafen lebt, in Bezug auf den staubigen Wüsten-Song „Un chouia de paso“. Mit hypnotisch wandernder Melodie versetzte das Ensemble das gebannt lauschende Publikum in einen träumerischen Zustand, wie unter einer sengenden Wüstensonne. „Die Bilder, die dabei aufgehen im Kopf, toll“, freute sich Veranstalter Gero Fei in Bezug auf die Lieder.

Akrobatische Einlage

Inmitten der vierköpfigen Musikgruppe verkörpert Schlagzeuger Erwin Ditzner, der bis 1983 in Worms aufwuchs und in Heidelberg als Straßenmusiker seinen persönlichen Stil schärfte, den flinken Pulsgeber. Dabei kam der 61-Jährige mit minimalistischen perkussiven Mitteln aus, lediglich eine einfache Snare-Drum stand zwischen seinen Beinen. Als akrobatische Einlage legte Schlagwerker Ditzner während des rasanten Spiels seinen linken Fuß auf der Trommel ab, wofür er einen Sonderapplaus erhielt.

Danach musste sich Erwin Ditzner mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn tupfen. Laszive Klänge haben Les Primitifs ebenfalls drauf. Aus dem restlichen Repertoire hervor stach das Stück „La Dino“, das inhaltlich von den Dinosauriern erzählt, die einst die Erde bevölkerten. Es war Hollywood-Regisseur Steven Spielberg, der 1993 den Actionfilm „Jurassic Park“ drehte und den Millionen von Jahren alten Urviechern ein cineastisches Denkmal setzte. Doch die Primitiven sind nicht nur geschichtlich bewandert, sondern haben auch ein Herz für den Fußball von SV Waldhof Mannheim, dem Traditionsverein widmete das Viergespann die Nummer „Drei zu Null“.

Zwischendurch träumte Bandchef Laurent Leroi davon, in der Hängematte zu liegen und sich zwei, drei Gläser Pastis zu gönnen. Von einem Städtetrip berichtete dagegen das Stück „Tour Montparnasse“ über ein Hochhaus in Paris, das dem Eiffelturm als Touristenspot Konkurrenz macht. „In der obersten Etage gibt es ein Restaurant mit Drinks“, klärte Akkordeonist Laurent Lerio auf.

Darüber hinaus spielte das Quartett noch Songs wie „Moldavian Hora“, „Oh Nine“ und „Une P’tite Valse Au Paradis“.