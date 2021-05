„Keine Lösung gefunden“

Die Bezirksbeiräte der CDU in Käfertal haben von der Stadt ein konzises Parkkonzept für den Stadtteil angemahnt. In einer Presseerklärung fordern sie die Stadt auf, sich mit den Akteuren im Stadtteil zusammenzusetzen, um gemeinsam eine Lösung für die Park-Problematik zu finden.

Seit der Ausweisung des Zentrums von Käfertal als Sanierungsgebiet dränge man nun schon darauf, dass ein Gesamtparkkonzept erstellt werde, so die Christdemokraten. Öffentliche Parkplätze in der Tiefgarage seien „ohne Absprache und Zustimmung des Bezirksbeirats“ in „halböffentliche“ Parkplätze zur Anmietung umgewandelt worden. Da nun die Parktaschen auch entfernt wurden, habe sich die Anzahl der Parkplätze im Zentrum von Käfertal drastisch reduziert. Hieran, so finden die CDU-Bezirksbeiräte, änderten auch die neu angelegten Stellflächen entlang der Mannheimer Straße und der Gartenstraße nichts.

Regelmäßige Kontrollen

Auf dem Parkplatz des Supermarkts werde regelmäßig kontrolliert, wer unrechtmäßig dort parke, werde mit einem Ordnungsgeld belegt. Das Kulturhaus Käfertal ist inzwischen weitgehend saniert, wenn dort wieder Veranstaltungen möglich seien, verschärfe sich das Park-Problem: „Wo sollen die Besucher des Hauses, die nicht aus der näheren Umgebung kommen, ihre Fahrzeuge abstellen?“, fragt der Bezirksbeiratssprecher Michael Mayer. Auf dem verbliebenen öffentlichen Rest-Parkplatz sei nur Raum für ca. 40 Fahrzeuge vorhanden. Nach mehrfachen Anfragen der CDU, hier Abhilfe zu schaffen, solle nun auf Vorschlag der Verwaltung für die Bewirtschaftung des verbliebenen Parkplatzes ein Schrankensystem eingeführt werden, mit Hilfe dessen das Kulturhaus die Parkplätze bei Veranstaltungen für Besucher reservieren kann.

Shuttleverkehr anbieten?

Darüber hinaus hätten Kulturhaus und Bezirksbeirat die Verwaltung gebeten, Gespräche mit dem Eigentümer des Lebensmittelmarktes an der Mannheimer Straße zu führen, ob man den häufig nicht ausgelasteten Parkplatz nicht teilweise für bestimmte Stoßzeiten dem Kulturhaus zur Verfügung stellen kann. Ein Vorstoß der Verwaltung sei laut jüngster Auskunft wohl erfolglos geblieben.

Nach Auffassung der CDU müsse in der Parkplatz-Frage weiter gedacht werden. „Es muss ja grundsätzlich nicht immer das Auto sein“, stellt Bezirksbeirat Christian Hötting fest. „Wie können wir Besucher dazu bewegen, ihre Fahrzeuge stehenzulassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen?“ Zu klären sei auch, ob man Besuchern von kleineren Kongressen andere Parkplätze am Rande der Stadt anbieten und einen Shuttleverkehr einrichten könnte.

Aber auch für die Einzelhandelsgeschäfte stellten sich die Fragen nach der Erreichbarkeit und nach den Parkenmöglichkeiten. Stets nur an wenigen Stellschrauben zu drehen, helfe nichts. „Wir laden die Verwaltung erneut dazu ein, sich mit dem Bezirksbeirat und den betroffenen Beteiligten wie Einzelhändlern und dem Kulturhaus zusammen zu setzen, um ein Konzept zu erstellen“, bietet Michael Mayer an. scho

