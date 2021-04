Kameras wachen in St. Hildegard

In der Kirche St. Hildegard in Käfertal-Süd sind wegen mehrerer Fälle von Vandalismus zwei Videokameras montiert worden. Sie haben ständig den gesamten Innenraum des katholischen Gotteshauses im Blick und zeichnen alles auf. „Während der Gottesdienste schalten wir sie natürlich ab“, so Markus März, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der Kirchengemeinde Maria Magdalena, zu der die Gemeinde gehört. „Wenn nichts passiert, werden die Aufzeichnungen automatisch gelöscht“, versichert er – aber zuletzt sei eben zu viel passiert, weshalb die Gemeinde sich zu der Anschaffung und Installation der Kameras entschlossen habe.

Kirche St. Hildegard in Käfertal in der Dürkheimer Straße. © Jansch

Feuerlöscher versprüht

Die Kirche ist tagsüber von 10 bis 20 Uhr geöffnet, zum Gebet und zur stillen Einkehr. „Wir wollen auch weiter die Kirche offen lassen, aber mussten etwas tun, denn es gab jetzt mehrfach Fälle, in denen Verwüstungen vorkamen“, so März. Mal wurden Weihwasserbehälter beschädigt, mal Dinge vom Schriftenstand auf den Boden geworfen. Zuletzt rissen Unbekannte einen Feuerlöscher aus der Verankerung, versprühten den Inhalt auf mehreren Kirchenbänken und verursachten so Sachschaden, den März aber noch nicht beziffern wollte. „Wir gehen davon aus, dass es Käfertaler Jugendliche sind, denen einfach langweilig ist“, so der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde schauen jetzt öfter in dem Gotteshaus vorbei. März bittet auch weitere Gläubige aus der Umgebung, bei ihren Spaziergängen doch einfach aufmerksam zu sein, wenn sich Ungewöhnliches in oder an der Kirche tut, und die Polizei zu verständigen.

Die heutige Kirche St. Hildegard wurde 1959 bis 1961 gebaut. Der frei stehende, gelb verklinkerte Glockenturm machte 2008 Schlagzeilen, als bei einem Orkan das Kreuz umgeknickt wurde, und 2017, als ein psychisch kranker Täter bei einem Brandanschlag mit kleiner Explosion für einen Sachschaden von mehr als 6800 Euro sorgte. pwr