Käfertaler Bezirksbeirat fordert weiterführende Schule

Mannheim. Käfertal braucht dringend eine weiterführende Schule. Darin war sich jetzt der Bezirksbeirat einig – doch ob sie kommt, wann und wohin, das ist alles noch offen. Dabei wird Käfertal durch die schnell wachsenden Neubaugebiete Franklin und Spinelli bald nach der Neckarstadt der zweitgrößte Stadtbezirk und vom Durchschnittsalter der Bewohner her einer der jüngsten Stadtbezirke in Mannheim sein.

„Die Schülerzahlen der Grundschule auf Franklin steigen jetzt schon schneller als gedacht, und die werden alle irgendwann auf weiterführende Schulen gehen“, mahnte SPD-Bezirksbeiratssprecherin Melanie Seidenglanz eine schnelle Lösung an. Von einem „gewaltigen Problem“ sprach ihr CDU-Kollege Michael Mayer, und auch Rotraud Schmidt (Linke) und Robert Hofmann (Grüne) drängten die Verwaltung, ein Konzept vorzulegen.

„Gigantische Herausforderungen“

Das ist, erklärte die Abteilungsleiterin Bildungsplanung/Schulentwicklung, Heike Fleischmann, in Arbeit. Die Stadt sehe grundsätzlich den Bedarf für eine Gemeinschaftsschule mit vier Klassen pro Jahrgangsstufe, die bis zur zehnten Klasse führt, sowie einer zusätzlichen gymnasialen Oberstufe. „Derzeit werden mögliche Standorte geprüft, wir sind mittendrin im Prüfverfahren“, erklärte Fleischmann. Im Blick seien das Gelände der früheren Spiegelfabrik (Vegla) auf dem Luzenberg, eine Fläche in der Gartenstadt und das Neubaugebiet Spinelli in Käfertal-Süd, das – so ließ sie durchblicken – von der Verwaltung bevorzugt wird. Die endgültige Entscheidung treffe im Herbst der Gemeinderat.

Doch zwei Hürden gebe es noch. Einmal müsse das Land, vertreten durch das Regierungspräsidium Karlsruhe, dem Vorhaben zustimmen – denn es muss ja die Lehrer stellen. Hinzu kämen „haushaltstechnische Betrachtungen“, sprich die Frage, wann die Stadt die Baukosten in ihren Etat einstellen und das Projekt umsetzen könne. Eine aktuelle Schülerzahlenprognose gebe es zwar, doch die sei „noch im Verwaltungslauf“, weswegen sie diese dem Bezirksbeirat nicht vorlegen könne. „Das ist ja doof“, meinte dazu Rotraud Schmidt.

Doch dass die Zahl der Grundschüler in beiden Neubaugebieten schneller steigt als zunächst angenommen, das bestätigte Fleischmann. So sei die anfangs mit zwei Klassen je Jahrgangsstufe konzipierte Grundschule auf Franklin nun mit vier Klassen genehmigt, und die gerade im Bau befindliche Spinelli-Grundschule – vom Land zunächst mit nur einer Klasse je Jahrgang bewilligt – baue man bereits zweizügig. CDU-Bezirksbeirat Christian Hötting erinnerte daran, dass seine Partei schon lange eine weiterführende Schule für Käfertal fordere. Ein Standort auf Spinelli habe „einen gewissen Charme“. Allerdings wiesen er und Michael Mayer darauf hin, dass diese dann aus allen Richtungen gut an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden müsse – was derzeit auf Spinelli nicht möglich sei.

Ab 2026 Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung

Eigentlich hätte die CDU einen Standort auf Franklin bevorzugt, „wo der Bedarf am größten ist – aber da hat man bei der Planung leider auf Infrastruktur nicht so viel Wert gelegt und diese Chance vertan“, kritisierte Hötting. Ein Standort auf dem Luzenberg scheide aus CDU-Sicht völlig aus, „oder können sie mir sagen, wie man da von Franklin oder Spinelli mit dem Nahverkehr hinkommt“, fragte Mayer. Auf Nachfrage des Bezirksbeirats versicherte Heike Fleischmann aber, dass zumindest die Kapazitäten für Grundschüler in den Neubaugebieten ausreichen, aber man müsse zeitweise „ein bisschen zusammenrücken“, sagte sie. Man erwarte in vier bis fünf Jahren eine „Spitze“ mit bis zu sechs Grundschulklassen pro Jahrgang auf Franklin, werde ab etwa 2025 aber wieder auf stabil drei bis vier Klassen pro Stufe fallen. Auf Spinelli reichten zwei Klassen pro Jahrgang.

SPD-Stadtrat Reinhold Götz, Mitglied im Bildungsausschuss, sprach von „gigantischen Herausforderungen“ vor denen die Stadt im Bildungsbereich stehe. Zu den wachsenden Schülerzahlen komme ab 2026 der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung der Grundschüler. „Wir wissen noch nicht, ob sich das überall realisieren lässt“, so Götz, der ganze Schulbereich sei „eine riesige Baustelle“. Der Kritik der CDU, dass Franklin der beste Standort für eine weiterführende Schule gewesen wäre, schloss er sich an, „aber diese Entscheidung hätten wir vor fünf Jahren treffen müssen“, so Götz, und da habe es entsprechende Prognosen für so stark wachsende Schülerzahlen nicht gegeben.

„Das hat man vor fünf Jahren verpennt“, monierte auch Rotraud Schmidt, „aber nun rennt man sehenden Auges vor die nächste Wand“, fand sie, dass die Planungen viel zu langsam gehen. Zuvor hatte Götz versichert, der Gemeinderat werde darauf drängen, dass die Gemeinschaftsschule bis 2026 zur Verfügung stehe. „Das steht auf unserer Prioritätenliste ganz oben“, sagte auch Stadtrat Chris Rihm (Grüne) zu.