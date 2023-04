In Mannheim unter Drogen am Steuer – Beifahrer polizeilich gesucht

Mannheim. Unter dem Einfluss von Drogen ist am Samstagmorgen ein Mann in Käfertal unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, führten Beamte in der Rollbühlstraße gegen 2.30 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch, wobei ein 32-jähriger Fahrer aufgrund seiner stark geweiteten Pupillen und einem unsicheren Gang auffällig wurde. Ein anschließender Drogenschnelltest offenbarte schlussendlich, dass der Mann Amphetamin genommen hatte.

Daraufhin wurde der Fahrer zum Polizeirevier mitgenommen, auf dieser ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 32-Jährige muss nun mit Konsequenzen bezüglich seines Führerscheins rechnen. Darüber hinaus ergab sich bei der Überprüfung des Beifahrers, dass dieser mittels Haftbefehl gesucht wird. Der Mann wurde im Anschluss den Beamten der Justizvollzugsanstalt Mannheim übergeben.