"Impfen lassen, damit das Kulturhaus offen bleiben kann!"

Krönender Abschluss des dreitägigen Kulturhausfestes war das Benefizkonzert zugunsten des Hauses am Sonntagabend. Dabei zog die Vorsitzende der IG Käfertaler Vereine und Chefin des Kulturhausteams, Ute Mocker, eine positive Bilanz. „Wir hatten die letzten Tage viel Spaß, aber auch viel Arbeit und wir waren gespannt, wie das neue Haus bei den Besuchern ankommt.“

Zu den zwei Partys seien jeweils 100 Besucher gekommen und 400 bis 500 am „Tag der offenen Tür“ am Samstag. „Das ist unter Pandemie-Bedingungen sehr gut“, so Mocker. Das Programm unter dem Motto „homemade“ sei alles aus dem Haus heraus sowie von mit dem Kulturhaus verbundenen Künstlern gestaltet worden.

Eröffnet wurde das Benefizkonzert von einem kammermusikalischen Ensemble der Mannheimer Bläserphilharmonie mit „Soldier, Soldier“ von Jim Hawks - martialisch und feierlich-hymnisch. Es folgten die „Brass Cats“ (Blechkatzen) von Chris Hazell, womit der britische Komponist seinen vier ihm zugelaufenen Katzen ein Denkmal setzte.

Bei der Suite arbeiteten die Musiker unter Leitung von Benjamin Grän die unterschiedlichen Charaktere pointiert heraus. Von Chris Hazell stammte auch „The Gospel horn“, mal fröhlich-lebhaft mal innig-klassisch. Als Zugabe gab es ein Spiritual „In the water“ im jazzigen Big Band-Sound. Im Anschluss folgte eine Premiere.

Zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne begeisterte das Gesangstrio Bernd Nauwartat, Jeanette Friedrich und Rouven Gruber mit bekannten Coversongs: „Can you hear the love tonight“, „Halleluja“, There Comes My Heartbeat“ oder „I see fire“. Die Variationsbreite der Stimmen von Nauwartat und Friedrich, beide bekannt aus vielen Musical-Produktionen sowohl im Capitol als auch überregional, kam besonders zum Ausdruck bei den beliebten Musicalmelodien: „Wenn ich tanzen will“ aus dem Musical „Elisabeth“ oder „Totale Finsternis“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“.

Alle drei Sänger glänzten zudem als Solisten, Gruber sogar mit seinem eigenen Song „Raketen“. Als Zugabe für das restlos begeistert Publikum gab es ein mitreißendes „Komm lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben“. „Was für ein Schluss“, schwärmte Ute Mocker. Genauso so, wie sie das auch im Kulturhaus praktizierten, generationenübergreifend Musik und Kultur für Jung und Alt. Mocker hofft nun, dass sich die Besucher „impfen zulassen, damit das Kulturhaus offen bleiben kann.“