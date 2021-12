Immer offen für Veränderungen

„Oh Gott, wer soll das alles machen?“, rätselte Silke Ostermeier, als sie vor dieser Wand aus beschrifteten Pappkartons stand. Aber alle Aufgaben, die dort festgehalten waren, müssen nun anders verteilt werden, sind teilweise bereits anders verteilt. Denn Barbara Kraus hat sich nach 21 Jahren als Gemeindereferentin mit einem Dankgottesdienst in St. Hildegard verabschiedet, da sie künftig für die katholische Kirche das kirchliche Angebot auf der Bundesgartenschau 2023 auf Spinelli verantworten wird.

Ein von Frauen gestalteter Gottesdienst – das war der Wunsch von Barbara Kraus zum Abschied. Daher zelebrierte sie ihn im Dialog mit der vielfältig in der Gemeinde ehrenamtlich engagierten Silke Ostermeier sowie unterstützt von 14 Ministranten, die meisten davon Mädchen, und begleitet von den Musikerinnen des schwungvollen Bläserquartetts „Jazzabella“. Männer kamen deshalb erst nach dem Gottesdienst zu Wort.

„Der Glaube an Gott, der die Menschen liebt“, das sei immer die Grundlage ihres Berufs gewesen, so Barbara Kraus. Aber auch die Beziehungen zu anderen Menschen, die Verantwortung für die Schöpfung und der Wunsch, Menschen zusammenzuführen und zusammenzuhalten, hätten sie und ihre Arbeit geprägt, stellten Kraus und Ostermeier zusammen fest.

„Ganz viel bewirkt“

Beschriftete Kartons, von Ministranten nach und nach herbeigetragen und aufgeschichtet, symbolisierten dann die Vielfalt ihrer Aufgaben. Von der Betreuung der Erstkommunionkinder über die Kinderkirche, die Aktion „Karwoche intensiv“, Kontakte zur Caritas, zum Joseph-Bauer-Haus, zu Schulen, dem Kinderheim St. Josef, dem Kindergarten St. Hildegard oder der Mitarbeit beim Neubau des Kinderhauses St. Laurentius, Sternsinger, Besuchsdienst, Mitarbeit im Liturgieausschuss und im Dekanatsleitungsteam, Seniorennachmittage oder das Ausprobieren neuer Gottesdienstformen – die Liste von dem, was Kraus leistete, nahm kein Ende.

Ihre Stelle wird zunächst nicht neu besetzt, viele Aufgaben müssen Ehrenamtliche auffangen – und sie haben schon damit angefangen. „Es wird sich vieles verändern“, so Barbara Kraus, aber wenn man sich auf die Grundlagen des Glaubens besinne und bereit zu Veränderung sei, dann werde das auch gelingen, ermunterte sie die Gemeinde und bedankte sich für die tolle Zeit in Käfertal sowie der gesamten Seelsorgeeinheit Maria Magdalena.

Sie habe „stets ein offenes Ohr für alle Anliegen und Ideen gehabt“, würdigte Silke Ostermeier den Einsatz von Barbara Kraus. „Sie hat ganz viel bewirkt, viele Dinge gemacht, einiges in Bewegung gebracht“, dankte ihr Pfarrer Daniel Kunz „von ganzem Herzen“, wie er betonte. „Ich konnte sie auch immer anrufen, wenn ich mal auf 180 war oder eine Idee gebraucht habe“, sagte er. Auch wenn ihm der Abschied schwer falle, sei die Aufgabe auf der Bundesgartenschau genau richtig für Kraus.

Markus März vom Pfarrgemeinderat erinnerte sich noch, wie Kraus am 1. September 2000, damals 33 Jahre alt, in Käfertal angefangen habe. Er charakterisierte sie als „Hansdampf in allen Gassen“, die sich „von Anfang an bei unzähligen Projekten beteiligt“ und „immer offen für Neues und Veränderungen“ gewesen sei. Als Dank für sie gab es ein Nähkästchen voller Dankesbriefe und eine Bank, die vor St. Hildegard aufgestellt werden soll – denn eine „Babbelbank“, auf der man Platz nehmen und jemand zum Reden finden kann, war schon lange de Wunsch von Barbara Kraus. Und alle freuten sich, dass die Gemeindereferentin weiter in St. Hildegard wohnen wird, „denn wir wollen Dich nicht missen“, so Markus März.