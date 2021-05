Mannheim. Coronabedingt werden die Freunde des Karlsterns auch in diesem Jahr die geplante Bilderausstellung der FDK Malgruppe am 8./9. Mai und ebenfalls das Hüttenfest am Vatertag am 13. Mai ausfallen lassen. „Ob es in diesem Jahr noch zu Veranstaltungen kommt, hängt vom Verlauf der Pandemie ab“, so Wolfgang Katzmarek, Vorsitzender der Freunde des Karlsterns.

