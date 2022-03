Gemeinschaftshaus in Mannheim-Käfertal feiert Richtfest

Die Älteste ist Mitte 70, das Jüngste kommt erst demnächst zur Welt, erzählte Vorstandsmitglied Valentina Ingmanns beim Richtfest des Gemeinschaftshauses „Oikos“ auf dem ehemaligen Spinelli-Gelände von der Zusammensetzung der Bewohnerschaft. Die neue Adresse demnächst: Alice-Droller-Straße.

Das Besondere an dem Gebäude ist ein 100 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss mit eingebauter Küche und barrierefreier Toilette, in dem gemeinsamgekocht, gebastelt und gefeiert werden kann. Bei schönem Wetter kann die Tür zur Terrasse im Innenhof geöffnet werden, und so noch mehr Raum geschaffen werden. Die künftige Bewohnerin Claudia Paschmann unterstrich die Bedeutung des Richtfestes. Jetzt könne man der Vollendung in Ruhe entgegen sehen, die größten Hürden seien überwunden, so Paschmann. Den künftigen Bewohnern der insgesamt 24 Wohnungen schwebt der Einzug im Dezember vor, also noch vor der Eröffnung der Bundesgartenschau 2023. In das neue Haus, das zu großen Teilen aus Holz besteht, sollen unbedingt Kinder mit einziehen, berichtete Ingmanns weiter.

Den Richtspruch selbst sprachen zwei Zimmerleute der Firma Elsässer Holzbauwerte in luftiger Höhe. In ihren Versen vergaßen sie nicht, die Bauherren wegen ihres Mutes, und die Meister und Gesellen zu loben. Den künftigen Wohnungseigentümern wünschten sie viel Freude. Dann wurde ein Glas in Scherben geschlagen - wie es Brauch ist.

Die Gemeinschaft wachse jedenfalls schon zusammen. So würden manche bereits gemeinsam Urlaub verbringen, berichtete Ingmanns. Die Baukosten werden mit insgesamt rund acht Millionen Euro angegeben. Ingmanns betonte, dass nur noch eine der 24 Wohnungen frei sei.