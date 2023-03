Gegen „Ping-Pong“ mit Bürgern

„Unmut regt sich!“, begründete Britta Gedanitz (Mannheimer Liste) im Bezirksbeirat Käfertal ihre Forderung, die Stadt müsse wegen der vielen Baustellen im Stadtteil einen Ansprechpartner schaffen. „Wir brauchen einen Anwalt für Bürger“, sagte sie. Es müsse „Schluss sein mit dem Bürger-Ping-Pong, wonach es heißt, der X ist zuständig, der aber sagt dann, es ist der Y“.

Mit Nachteilen kämpfen

Anstoß für ihren Vorstoß sind zahlreiche kurzfristige Umleitungen und Sperrungen, insbesondere im Bereich Käfertal-Süd, im Zuge des Neubaugebiets Spinelli-Nord. Immer wieder waren Straßen und Gehwege kurzfristig und ohne Vorwarnung blockiert worden, etwa auch der einzige noch existierende Weg zu den Sportanlagen des TV Käfertal und seiner Gaststätte „Lohboden“. Zwar biete die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP, die das Neubaugebiet plant und koordiniert, ein sogenanntes Aufsiedlungsmanagement an, um neu zuziehenden Menschen das Zurechtfinden in neuer Umgebung zu erleichtern. „Aber wir brauchen so etwas auch für Bestandsbürger“, verlangte Gedanitz, denn es gebe für lange dort wohnende Leute „derzeit dermaßen viele Änderungen, dass viele mit Nachteilen zu kämpfen haben“.

Bürgermeister Michael Grötsch als Sitzungsleiter verwies drauf, dass die MWSP der zuständige Ansprechpartner für die Baumaßnahmen sei. „Sie steht im regen Austausch mit den Bürgern“, so Grötsch, und biete auch eine regelmäßige Sprechstunde auf Spinelli an „die gut angenommen wird“.

Allerdings widersprachen ihm da mehrere Bezirksbeiräte. „Alle Anwohner leiden“, beklagte Rotraud Schmidt (Linke) und beschwerte sich, Anwohner würden „ignorant behandelt“. Zu einem Einvernehmen zwischen den schon länger in Käfertal lebenden Bewohnern und den Zugezogenen trage das nicht bei: „Da wächst nichts zusammen“, fürchtet die Bezirksbeirätin.

Stadtbahn Nord als Vorbild

Von einem „sehr arroganten Auftreten“ der MWSP-Mitarbeiter sprach ebenso SPD-Bezirksbeirat Wolfgang Gassner: „Ich bin normalerweise ein ruhiger Mensch, aber das war schlimm“, sagte er. Matthias Pitz (Grüne) verwies darauf, dass man bei der Großbaustelle Stadtbahn Nord mit einem für die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) tätigen früheren Mitarbeiter des Tiefbauamts als Ansprechpartner der Bürger, der dort auch oft präsent war, beste Erfahrungen gesammelt habe.

„Er hat alle Probleme entgegengenommen, gebündelt und abgearbeitet, und er hatte die Sachkompetenz“, so Pitz. So etwas brauche man auch für die Käfertaler Neubaugebiete. „Jemanden, der sich auf guten Umgang mit Leuten versteht und auch durchsetzungsstark ist“, auch gegenüber Bauleuten, wünschte sich Britta Gedanitz als Ansprechpartner.

„Ich kann das nur mitnehmen“, sagte Bürgermeister Grötsch, dessen Dezernat dafür nicht zuständig ist. Man müsse „schauen, inwieweit sich das machen lässt“.