Gebäude und Fahrzeuge in Mannheim mit Graffiti beschmiert - 22-Jähriger festgenommen

Mannheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in Mannheim mehrere Häuser und Fahrzeuge mit Graffiti besprüht wurden. Nach Polizeiangaben wurde der Beschuldigte zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht und dort mündlich belehrt. Nachdem der 22-Jährige die Tat gestanden hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen.

Gegen 2.30 Uhr hatten Zeugen gemeldet, dass in der Fasanenstraße Häuser und Fahrzeuge beschmiert wurden. Die eingesetzten Streifen stellten dann auch mehrere Gebäude und Fahrzeuge in der Grohbergstraße, Oberen Riedstraße und Enzianstraße fest, die durch Graffitis beschädigt waren.

Dabei wurden der Schriftzug "Hue" sowie ein Smiley in eckiger Form verwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Reiherstraße ein 22-jähriger Mann kontrolliert werden, an dessen Händen und Pullover Farbantragungen vorhanden waren.