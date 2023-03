Frontalzusammenstoß in Mannheim-Käfertal - 13-jähriger Junge verletzt

Mannheim.

Zwei Fahrzeuge sind am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in Mannheim-Käfertal frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein ortsfremder Autofahrer, vermutlich wegen einer Fehlinterpretation seines Navigationsgerätes, auf die Gegenfahrbahn in der "Schneckennudel" Hafenbahnstraße und Boveristraße. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrer zusammen. Der Rettungsdienst brachte ihn und seinen mitfahrenden 13-jährigen Neffe verletzt in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der 68 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Kurz nach 20 Uhr wurden die Fahrbahnsperrungen aufgehoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1