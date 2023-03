Frisch angelegtes Staudenbeet in Mannheim-Käfertal zerstört

Mannheim. Unbekannte haben Anfang März den Holzzaun um eine frisch angelegte Staudenfläche in Käfertal zerstört. Das teilte die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung mit. Demnach handle es sich dabei um die Staudenfläche an der Unterführung der Rebenstraße/Völklinger Straße unter der B 38. Die Stauden hatte der Stadtraumservice Mannheim gepflanzt, um diese Stelle – wie viele weitere Orte in Mannheim – im Hinblick auf die Bundesgartenschau aufzuwerten. In der Vergangenheit mussten die Mitarbeitenden des Stadtraumservice bereits herausgerissene Pflanzen und Fahrspuren durch die Pflanzfläche feststellen. Der Zaun war gebaut worden, um die Fläche zu schützen, und wurde nun ebenfalls zerstört. Die Stadt Mannheim hat Anzeige erstattet, die Ermittlungen laufen.

