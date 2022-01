Frau ohne Führschein und mit 50 km/h zu schnell gestoppt

Mannheim-Käfertal. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag deutlich zu schnell in Mannheim-Käfertal unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten die Fahrerin in der Heppenheimer Straße, nachdem sie zuvor die B 38 mit über 120 km/h bei erlaubten 70 km/h befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der 42-Jährigen im Oktober der Führerschein entzogen wurde. Außerdem soll sie Betäubungsmittel konsumiert haben. Die Frau muss sich nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinflusses und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

