Franklin Song als Angebot

In kleinen Gruppen und unter strengen Hygieneregeln findet vom 25. bis 28. Mai, jeweils 10 bis 14 Uhr, im Younity Studio im Kulturhaus II, Wasserwerkstraße 70, der Auftakt-Workshop für das Projekt „Franklin Song“ statt. Veranstalter ist das Kulturhaus Käfertal in Kooperation mit dem Johann-Peter-Hebel-Heim. Gefördert wird das Projekt vom Bezirksbeirat Käfertal, vom städtischen Kulturamt und der MWSP. Anmelden kann man sich per Mail an kulturhaus@kaefertal-net.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro. Junge Menschen schreiben dabei gemeinsam mit Bewohnern des neuen Stadtteils Benjamin Franklin Village einen Song darüber, wie sie ihre neue Heimat sehen und empfinden, egal wie alt oder welchen Hintergrund sie haben. red/aph

