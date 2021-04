„Flächen auf Friedhof reichen aus“

In den nächsten Jahren wird die Einwohnerzahl im Bezirk Käfertal mit seinen neuen Stadtteilen Franklin und Spinelli noch einmal deutlich zunehmen. Langfristig hält es der Bezirksbeirat Käfertal deshalb für wichtig, auch eine Erweiterung des Friedhofs im Stadtteil zu planen. Für die Verwaltung ist eine solche Erweiterung allerdings zumindest aktuell nicht notwendig, wie sie gegenüber dem Stadtteilgremium erklärt hat.

Andere Bestattungsgewohnheiten

Die Friedhöfe verschafften sich regelmäßig einen Überblick über die noch vorhandenen Kapazitäten und den Bedarf an Grabstätten unter Berücksichtigung heutiger Bestattungsgewohnheiten und Belegzeiten für einen „der Sache angemessenen, noch überschaubaren Zeitraum“. Dazu verwende man verfügbaren Daten wie etwa Bestattungstrends, Zahlen oder die Entwicklung der Neuerwerbsquote. Aktuell gibt es laut Stadt auf dem Friedhof Käfertal rund 7 750 Begräbnisstätten, von denen die Hälfte derzeit belegt ist, die andere Hälfte stehe ohne vergebenes Nutzungsrecht für Bestattungen zur Verfügung.

Vorausschauend kalkuliert und prognostiziert sei ferner im Hinblick auf eine Friedhofsplanung einer langfristig steigenden Sterberate ebenso Rechnung getragen wie ein nutzerorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot an Bestattungsmöglichkeiten, das allen Bevölkerungsschichten entspreche. So zeigten zeitgemäße Untersuchungen, dass der Friedhof einem strukturellen und kulturellen Wandel unterliege. Es werde eine Vielfalt von Bestattungsmöglichkeiten gewünscht, die reine „Zweifelderwirtschaft“ (Reihen- und Familiengräber) sei schon seit Jahren nicht mehr ausreichend.

Künftige Planungen berücksichtigten nicht nur die Wünsche der Friedhofsnutzer, sondern wirkten auch den Angeboten neuer kommerzieller Anbieter von Friedhofsdienstleistern – wie etwa Ruheforst oder Friedwald – entgegen. Demnach machten also die steigende Nachfrage nach kleineren Gräbern, die Zunahme von Baumbestattungen und die damit verbundene Zunahme an Freiflächen eine Erweiterung der Käfertaler Friedhofsfläche aktuell nicht erforderlich. Und auch der steigende Bedarf durch die Entstehung neuer Stadtteile wie Franklin und Spinelli sei langfristig abgedeckt. Ungenutzte Freiflächen will die Stadt vermeiden, da man für sie ja keine Gebühren bekomme, aber dort dennoch Pflegeaufwand betrieben werden müsse.

Da zudem nördlich an den Friedhof angrenzende Flurstücke der Stadt gehörten, können diese – sollte es Bedarf geben – als Erweiterungsfläche genutzt werden. scho