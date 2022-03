Feuerwehr zur NS-Zeit

Mit der wenig ruhmreichen Zeit der Feuerwehr während der Diktatur der Nationalsozialisten befasst sich am Mittwoch, 23. März um 18 Uhr ein Vortrag von Michael Müller, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, im Friedrich-Walther-Saal im Marchivum im Ochsenpferchbunker in der Neckarstadt. Müller gehört zu dem Team des Mannheimer Feuerwehrarchivs, das in einem gemeinsamen Projekt mit dem Deutschen Feuerwehrmuseum, dem Deutschen Feuerwehrverband und der Universität Gießen dieses Kapitel der Geschichte ehrenamtlich aufarbeitet.

Müller schildert an dem Abend anhand von zwei Personen die Entwicklung und Umgestaltung der Feuerwehr von der zivilen, gemeindlichen Einrichtung zur Nächstenhilfe in Not- und Gefahrensituationen zur Polizeiorganisation im NS-Machtapparat. Dabei stellt er die Lebensläufe von Lion Wohlgemuth und Karl Kargl, Feuerwehrkommandant während der NS-Diktatur, dar. Für Lion Wohlgemuth, großzügiger Kaufmann und engagiertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der als Jude brutal ausgegrenzt und in den Selbstmord getrieben wurde, war auf Initiative der Feuerwehrleute im Oktober 2021 ein Stolperstein verlegt worden. 2020 hatte es bereits eine Ausstellung zur Verstrickung und Instrumentalisierung der Feuerwehr durch das Nazi-Regime gegeben. Im Mai soll dazu ein Buch im Waldkirch-Verlag erscheinen. pwr

