Fahrertür unachtsam geöffnet - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mannheim. Am Donnerstag gegen 22.45 Uhr hat sich ein 35-jähriger Radfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es, als ein 30-jähriger Autofahrer in der Waldstraße unachtsam seine Fahrertür öffnete, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Der herannahende Radfahrer, welcher auf dem Radweg in Fahrtrichtung Vogelstang unterwegs war, versuchte, der Tür auszuweichen und stürzte hierbei. Durch den Sturz verletzte sich der Mann schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.