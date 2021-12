Fahndung nach Tankstellenräuber in Mannheim Käfertal - Hubschrauber im Einsatz

Mannheim-Käfertal. Aufgrund eines gesuchten Tankstellenräubers ist am späten Donnerstagabend ein Hubschrauber der Polizei in Mannheim im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, forderte der unbekannte Täter gegen 21 Uhr in einer Tankstelle in der Waldstraße in Mannheim-Käfertal bewaffnet mit einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Der Kriminelle flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Lampertheimer Straße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: vermutlich männlich, normale Statur, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, dazu eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-44 44 entgegen.