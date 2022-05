Erinnerung an ein Original

Sie werden an diesem Freitag elf weiße Rosen an seinem Grabstein niederlegen: Die Senatoren der „Spargelstecher“ erinnern am Freitag auf dem Friedhof des Stadtteils und danach in der „Krone“ an ein unvergessenes Original des Stadtteils. Hans Köble würde 125 Jahre alt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So ist er in Erinnerung: Hans Köble auf der Bühne in den 1970er Jahren. © Privat

Seit 1979 gibt es den nach ihm benannten „Hans-Köble-Orden für Verdienste um Käfertal“ – so etwas wie die inoffizielle Ehrenbürgerschaft des Stadtteils, gemeinsam verliehen von den beiden Karnevalsvereinen „Löwenjäger“ und „Spargelstecher“ zunächst unter Mitwirkung des Gemeindesekretariats, heute der örtlichen Bürgerdienste. Hans Köble, Spross einer eingesessenen Käfertaler Familie, wuchs in der Neckarstadt auf und lernte Schlosser und Mechaniker bei Daimler-Benz. Schon in diesen jungen Jahren begann seine „humoristische Laufbahn“, 1912 trat er erstmals im Katholischen Jünglingsverein im Kaisergarten in der Neckarstadt auf. Nach dem Ersten Weltkrieg ging er erneut ins Benz-Werk und legte 1919 dort seine Meisterprüfung ab. Ab 1920 erlebte man ihn mit seinem unvergleichlichen Humor beim Reichsbund und beim Verein der Kriegsbeschädigten. Später wechselte er zu BBC, dann ins Wasserwerk im Käfertaler Wald.

Tragischer Unfall

Bald erarbeitet er sich einen guten Ruf als „Büttenschlachtschiff“, als gefragter Humorist und Star bei vielen Veranstaltungen. Auch nach der – von einem heftigen Streit begleiteten – Spaltung der Käfertaler Karnevalisten trat Köble als Einziger weiter bei „Löwenjägern“ und „Spargelstechern“ auf – stets ohne Honorar, vom Publikum geliebt, aber noch in hohen Jahren von Lampenfieber geplagt. Kurz nach seinem 80. Geburtstag kam er am 26. Mai 1977 bei einem tragischen Unfall zusammen mit der Frau des damaligen Präsidenten der „Spargelstecher“, Gretel Möhring, ums Leben. Er wollte den Geschenkkorb, den er zum Geburtstag erhalten hatte, leer zurückbringen – da erfasste ihn und Gretel Möhring, beide gerade am Gartenzaun stehend, ein zu schnell fahrender amerikanischer Straßenkreuzer.