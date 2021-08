Ensemble Grupo De Encontro im Käfertaler Trommelpalast

Was für ein gemütlicher Arbeitsplatz, wenn man Künstler ist: Als das folkloristische Ensemble Grupo De Encontro, das sich auf brasilianische Volksmusik spezialisiert hat, im Käfertaler Trommelpalast Corona-konform konzertierte, saßen die Musiker nicht auf der Bühne, sondern mitten im Publikum, um einen langen Gruppentisch herum. „Wir können uns dadurch in die Augen schauen, bei herkömmlichen Konzerten schauen die Musiker dagegen nach vorne“, erläuterte Bandleader und Perkussionist Jonas Herpichböhm. Mit ihren schwebenden Liedern erfüllte die Combo die Veranstaltungshalle mit südländischer Lebensfreude und fröhlicher Sommerlaune.

Neues Album aufgenommen

Während des mehrmonatigen Lockdowns blieben die Musiker nicht untätig, sondern nutzten die Zeit, um ein neues Album im Heimstudio von Bandchef Jonas Herpichböhm aufzunehmen, diesen Langspieler konnte man an der Bar im Käfertaler Trommelpalast erwerben. Aus dem Soundtrack des brasilianischen Spielfilms „City of God“ aus dem Jahre 2002 stimmte das Ensemble das Stück „Preciso me encontrar“ an. Es handelt sich um ein Filmdrama, das von Gewalt auf den Straßen der ärmlichen Favelas in Rio de Janeiro erzählt. „Ein ganz toller Film, auch ein bisschen brutal“, wertete der bärtige Bandleader Jonas Herpichböhm. Dabei lässt sich das Konzert von Grupo De Encontro mit den Begriffen meditativ, träumerisch und sedierend zusammenfassen. Vom ersten Ton an schwang eine tiefe Sympathie mit zwischen Künstler und Zuhörerschaft.

Unter den Besuchern zu rocken, kann eine intime Nähe zum Publikum erzeugen, weshalb Metallica, die millionenschwere Thrash-Metal-Band aus Kalifornien, seit 1996 regelmäßig mit zentral in den Konzerthallen aufgebauten Bühnen auf Welttournee geht. Darüber hinaus gibt es Punk-Rock-Bands, die gänzlich auf eine selbsterhöhende Bühne verzichten und stattdessen direkt ebenerdig auf Augenhöhe mit den Zuhörern auftreten. „In Brasilien, in den dortigen Bars und Hinterhöfen, musizieren die Leute oft um einen Tisch herum versammelt, bei gesellschaftlichen Abenden“, schilderte Trommler Jonas Herpichböhm in Bezug auf den Ursprung dieser außergewöhnlichen Aufstellung der Bandmitglieder. Im Käfertaler Trommelpalast gab die Kapelle zahlreiche exotische Songs wie „Dança da Solidão – Der Tanz der Einsamkeit“ und „Mas Que Nada“ von Sérgio Mendes zum Besten. Von der Nummer „Mas Que Nada“ existiert eine populäre Version der erfolgreichen HipHop-Band The Black Eyed Peas in Kollaboration mit Altmeister Mendes.

Für temporeiche solistische Alleingänge sorgten Posaunist Garrelt Sieben und Querflötist Fabian Schöne. In dieser Formation trommelt zudem Gero Fei. Neben der gemeinschaftlich produzierten CD mit der Combo Grupo De Encontro veröffentlichte die brasilianische Sängerin Juliana Blumenschein, die Jazz-Gesang an der Mannheimer Musikhochschule studiert hat, soeben ihr Debütalbum „A Vida“ mit Eigenkompositionen. „Auf dem Album sind Lieder zu hören, die ich in den letzten sechs Jahren geschrieben habe. Sie sind eine Ode an das Leben“, erklärte die gebürtige Freiburgerin, die sich mit ihrem Solo-Debütalbum erfolgreich um ein Stipendium beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bewarb. Außerdem spielte die Grupo De Encontro im Trommelpalast noch Stücke wie „Die Gedanken sind frei“, „Conselho“ und „Aguas de Março“.

