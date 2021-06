Eine Hymne für das Village

Schon beim Betreten des Kulturhauses II, hallen einem auf dem Flur wummernde Bässe durch eine offene Tür entgegen. Im Konzertraum vermittelt Dozent Okan „Seyit“ Avsar den Teilnehmern detailliert Fähigkeiten, im Szene-Jargon „skills“, des HipHop- und Rap-Gesangs.

Und im Aufnahmeraum erläutert Dozent Dario Allegra seinen Schützlingen die Feinheiten einer professionellen Musikproduktion an Mischpult und Computer. Nach Monaten des Lockdowns lud das Kulturhaus zusammen mit dem Johann-Peter-Hebel-Heim zu einem viertägigen Auftakt-Workshop in Bezug auf das Komponieren und Aufzeichnen eines Franklin-Songs, um dem neu wachsenden Mannheimer Stadtteil eine eigene Hymne zu widmen. Fördernde Partner des Projekts Franklin-Song sind der Bezirksbeirat Käfertal, das Kulturamt und die Projektentwicklungsgesellschaft MWSP.

Musik verbindet Menschen jeden Alters über religiöse und ethnische Unterschiede hinweg, auf diese Weise möchte das Projekt Franklin-Song des Käfertaler Kulturhauses II die Bewohner im Benjamin-Franklin-Village zusammenbringen. „Die Teilnehmer sollen in die Musik reinfinden“, erklärte Dozent Okan Avsar, der selbst Rap-Musiker ist und unter dem Pseudonym Seyit firmiert. Neben Gesang, Songwriting und Studiotechnik erhielten die Teilnehmer eine fachkundige Einweisung in Videotechnik durch die pfälzischen Filmemacher Enrico Markx und Johannes Neufeld, wie man kreative Videoclips zu eigens komponierten Liedern schreibt und dreht.

Darüber hinaus brachte Coach Johannes Neufeld den Schülerinnen und Schülern bei, wie man sich im Internet in Sozialen Medien präsentiert. Um die Neugier der User da draußen zu wecken. Diese popmusikalischen Fertigkeiten lassen sich unter dem Begriff Medienkompetenz zusammenfassen.

Gemeinsam mit Partner Enrico Markx realisiert Kameraexperte Johannes Neufeld aus Neustadt an der Weinstraße nicht nur Popmusikwerke, sondern auch gewerbliche Imagefilme für Weingüter. „Wir haben mal ein Video über das Thema Spargel als regionales Erzeugnis gemacht“, erinnerte sich der 28-Jährige. Dabei hört Johannes Neufeld selbst gar keinen HipHop, sondern bevorzugt Blues und Country. Als Mittagessen oder Snack für zwischendurch servierten die Workshop-Organisatoren vegetarisches Essen, Putenfleisch und Süßigkeiten.

Funke muss überspringen

Im benachbarten Younity-Tonstudio tönten harte bis schwermütige Rap-Zeilen aus den Boxen. Denn Künstler aus dem HipHop-Milieu schätzen die direkte Sprache der Straße. Sobald ein Songfragment im Kasten war, schlugen die Popmusiker, darunter der kubanische Rap-Azubi Carlito Figueredo, einander high five in die Hände. Durch die Workshops für den Franklin-Song, die ab 10. Juni immer donnerstags um 17 Uhr eine Fortsetzung erfahren, sollen die Teilnehmer ihr Selbstbewusstsein aufbauen, wovon sie bei beruflichen Vorstellungsgesprächen profitieren können.

Was macht eine gute Bühnendarbietung aus? „Der Funke muss einfach überspringen“, erklärte Moderator Dario Allegra (42). Wie arbeite ich an meiner Ausstrahlung im Rampenlicht? Wie gehe ich mit Feedback aus dem Publikum um, ob positive oder negative Reaktionen? Diesen Fragen ging Dozentin Alex Mayr, die von 2007 bis 2010 an der Popakademie studiert hat, mit den Jugendlichen auf den Grund. „Es geht darum, die persönliche Kreativität abzurufen. Man darf nicht zu verkopft an die Sache herangehen“, schilderte Singer/Songwriterin Alex Mayr, die im August 2020 mit ihrem Lied „Deine Schuhe“ in der beliebten ARD-Fernsehsendung „Inas Nacht“ auftrat.

