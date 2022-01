Einbruch mit Axt in Schreibwarengeschäft - Täter entwendet Tabakbeutel

Mannheim. Ein bislang unbekannter Täter hat mittels einer Axt die Sicherheitsscheibe der Eingangstür eines Schreibwarengeschäfts eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, begab sich der Täter dann in den Verkaufsraum und entwendete mehrere Tabakbeutel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dem Einbruch in der Waldstraße in Käfertal kam es am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr. Der unbekannte Täter war etwa 170 Zentimeter groß, mit einer dicken Daunenjacke bekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal (Telefonnummer 0621/718490) zu melden.