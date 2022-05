Ein bodenständiger Senkrechtstarter

Er ist der Jüngste, der je einen „Goldenen Spargel“ bekommen hat: Panajotis Neuert, 1986 geboren und Inhaber von „Pflege im Quadrat“, erhielt jetzt die von den Käfertaler „Löwenjägern“ 1980 kreierte Auszeichnung für Persönlichkeiten, die sich als besonders bodenständig und engagiert gezeigt sowie stets ihre regionale Verankerung bewahrt haben.

„Über 300 Personen sind heute für die Person heute tätig. Vor sechs Jahren waren es noch 60 Personen – wir sprechen also über eine oder einen Senkrechtstarter/in“, machte es Laudator Dietmar Beck, der im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden war, anfangs spannend. Die geehrte Person sei Schulsprecher gewesen, habe ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und dann ihre Bestimmung gefunden. Neuert habe in „nicht einmal zehn Jahren ein kleines soziales Imperium aufgebaut, welches für Pflegebedürftige in Mannheim, Römerberg und Böhl-Iggelheim tätig ist“, so Beck, Vizepräsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine und Inhaber einer Fahrschule.

P. Neuert (l.) und T. Hambsch. © Ruffler

„In dieser Firma steht aber immer der soziale und menschliche Aspekt im Vordergrund“, so Beck. Auch über das berufliche Engagement hinaus sei Panajotis Neuert „für jede soziale und menschliche Hilfe zu begeistern“, verwies er darauf, dass er kürzlich Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat und Vorsitzender des Trägervereins des Christopher Street Day ist. Neuert wisse, „wo er herkommt und wie viel Glück er gehabt hat, und so lebt er es auch vor“, erklärte Beck. Neuert habe daher die Ehrung „bereits in jungen Jahren durch sein Engagement wahrlich verdient“. Zudem sei er als Stadtprinz im Jahr 2016 mit seiner Prinzessin Sabine Klotz in bester Erinnerung: „Die Beiden waren das lustigste und gesprächige Prinzenpaar“.

Der neue „Löwenjäger“-Vorsitzende Thomas Hambsch überreichte dem Geehrten dann Schürze, Hut, Kelle als Insignien eines Spargelbauers. Ob früher beim Käfertaler Straßenfest, beim Stadtfest oder zuletzt beim Spargelfest – das königliche Gemüse habe in der Vereinsgeschichte der „Löwenjäger“ schon immer eine besondere Rolle gespielt, so Hambsch. Zwei Jahre habe der Verein nun wegen der Pandemie kaum Veranstaltungen machen können. „Finanziell war dies natürlich ein großer Kraftakt, den wir aber aufgrund unseres guten wirtschaftlichen Handelns in den Jahren zuvor stemmen konnten“, so Hambsch.

Das neunte Käfertaler Spargelfest am vergangenen Wochenende auf dem Gelände von Möbel Peeck habe gezeigt, „dass wir in der Coronazeit tatsächlich keine Aktiven eingebüßt haben“, hätten doch über 120 Mitglieder an drei Tagen an sämtlichen Getränke- und Essensständen ebenso ehrenamtlich gearbeitet wie die Frauen, die im Vorfeld des Fests 600 Kilo Spargel geschält haben.

„Das Kinderfest mit seinen vielen Attraktionen wie Hüpfburg und Riesenfußball-Dartscheibe wurde zwei Tage lang von unseren Gardemädels betreut, unsere Tombola mit fast 700 Preisen ist in dieser Größe wohl einmalig in der Region“, so Hambsch. Das alles zeige, dass die „Löwenjäger“ gerade in der Corona-Zwangspause „wirklich nichts von ihrer Stärke verloren“ hätten, sagte er zufrieden.