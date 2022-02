Ein Auftritt hat geklappt

Nicht aufgeben, sondern Alternativen suchen – das ist die Reaktion der beiden großen Käfertaler Karnevalsvereine auf die Absage der Fasnacht. Die „Löwenjäger“ planen schon das Spargelfest vom 6. bis 8. Mai und eine Musicalshow im Sommer, die „Spargelstecher“ haben auch etwas vor, wollen es aber noch nicht verraten – eine Überraschung.

„Wir sind nicht im Lockdown und hoffen, das bleibt so“, betont Vorstandsmitglied Yvonne Drogosch für die „Löwenjäger“. Zwar sei die Saalfastnacht abgesagt, aber Garden, Männerballett und die Frauentanzgruppe „Lödies“ trainierten weiterhin durchgehend. „Die meisten Tänzerinnen werden in der Schule getestet, die Älteren sind geimpft und wer beides nicht vorweisen kann, bringt einen Test mit“, erklärt sie. Durch das im vergangenen Jahr angebotene Online- und Freilufttraining habe der Verein die Anzahl der Tänzerinnen und Tänzer in den Garden sogar erhöhen können. „Und auch jetzt, nach der erneuten Absage der Fasnacht, bemerken wir, besonders im Bereich der Löwenkids und der Jugendgarde, eine große Nachfrage“, freut sich Drogosch. Um die Motivation weiter hochzuhalten, plane der Verein am 25. Juni mit allen Gruppen eine Musicalshow. „Dadurch müssen die Jungs und Mädels nicht noch mal fast ein Jahr lang nur ihre Marsch- oder Schautänze trainieren“, so Drogosch.

Eine Onlinesitzung habe der Verein zwar nicht geplant, aber ganz ausgefallen sei die Kampagne nicht – immerhin die Gardevorstellung im Kulturhaus und das gemeinsame Ordensfest mit „Lallehaag“ und „Pilwe“ in Feudenheim haben stattgefunden, weshalb es sowohl Orden als auch ein Jahresheft gebe.

Überraschung geplant

Wirtschaftlich sei der zweite Ausfall einer Kampagne „natürlich schon ein Verlust“, räumt Drogosch ein, aber die Senatoren und damit wichtige Gönner seien dem Verein treu geblieben und nun richteten sich alle Hoffnungen darauf, beim Spargelfest im Mai wieder Einnahmen zu erzielen.

„Keine Einnahmen ist nie gut, aber da wir in den vergangene Jahren entsprechend gewirtschaftet haben, kommen wir immer noch gut zurecht“, antwortet „Spargelstecher“-Präsident Alexander Boppel auf die Frage nach den finanziellen Folgen des Kampagnen-Ausfalls. Auf Orden und Vereinsheft habe man verzichtet, da sich der Verein frühzeitig festgelegt habe, noch ein Jahr zu pausieren. Große Mitgliederverluste gebe es keine. „Bei den Garden haben ein paar Mädels in den letzten zwei Jahren aufgehört, aber dies lag nicht nur an Corona“, so Boppel. „Ich denke, wegen Corona haben maximal drei aufgehört – es sind eher normale Dinge wie Umzug, Beginn eines Studiums, andere Sportarten“. Zudem habe man „gerade in diesem Jahr einen großen Zuwachs bei den Kleinsten“.

Das Training gehe bei allen Gruppen weiter. „Wir haben ein Hygienekonzept von unserem Hauptverein bekommen, dieses halten wir ein“, verweist Boppel auf den katholischen Sportverband DJK, zu dem die „Spargelstecher“ gehören. Durch familiäres Flair, kleine Aktionen und Ausflüge habe man es geschafft, weiter die Aktiven zu motivieren. Zudem arbeite der Verein momentan an einer Alternative, doch Boppel will noch nichts über das Projekt sagen. „Lasst Euch einfach überraschen“, so der Präsident.

Komplett in der Corona-Pause sind dagegen die Karlsternhexen, 1996 in der Gartenstadt als einziger Mannheimer Verein der schwäbisch-alemannischen Fastnachtstradition gegründet. „Ein neuer Auftritt ist einstudiert und wir warten weiter auf die erste Vorstellung“, berichtet Markus Schüpferling, der erste Zunftmeister. „Die Häs und die Larve ist geputzt, jedoch weiter unter Verschluss. Geplant ist an den Fastnachtstagen nichts“, sagt er, man werde höchstens „ein bisschen intern die Fasnacht feiern, mit ein paar engsten Fastnachtsbrüdern und Schwestern“. Ein Orden für diese Kampagne haben die Karlsternhexen aber trotzdem hergestellt. Es ist eine Holzklammer, „zum Verschließen aller Öffnungen gegen eine Coronainfektion“, wie Schüpferling scherzt. Austritte habe es keine gegeben, das Sommerprogramm mit Fahrradausflug, Hexenkegeln und Festbesuchen stehe, und sonst warteten alle auf den 11. November 2022, „und starten dann mit neuen Elan durch“, so Schüpferling.

Frauen geben nicht auf

Das plant auch die Käfertaler Frauenfasnacht. „Wir machen weiter, keine Frage, das bleibt unsere Devise,“ sagt Beate Gaddum, die Leiterin der Gruppe. Durch die Absage werde man zwar auf eine „harte Probe gestellt“, aber stehe die erneute Durststrecke zusammen durch und suche neben neuen Ideen auch nach alternativen Wegen.