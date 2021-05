Echter Hingucker – „Junge Sappho“ restauriert

Ein echter Hingucker erwartet ab sofort die Besucher des Kulturhauses Käfertal: Die „Junge ruhende Sappho“ von Gustav Seitz ist perfekt restauriert wieder im Kulturhaus zurück. Sie begrüßt nun die Besucher am Eingang. Dort wurde sie auf Wunsch der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine (IG) aufgestellt, erläuterte die Vorsitzende Ute Mocker.

AdUnit urban-intext1

Experte aus Stuttgart

Bisher war die beliebte Bronzeplastik im Innenhof des Kulturhauses platziert. Am neuen Standort komme sie nun als Teil des „Käfertaler Skulpturenparks“ viel besser zur Geltung, glaubt Mocker – zusammen mit den drei Werken von Motz Tietze, Rüdiger Krenkel und Hendrik Hackl, die das Kulturhaus mit Unterstützung durch das Kulturamt und das Land Baden-Württemberg im Rahmen des ersten und bisher einzigen Bildhauersymposiums in Mannheim 2015 in Auftrag gegeben hatte.

Die Käfertaler „Sappho“ war 1964/1965 entstanden. Anfang des Jahres 2020 wurde die Skulptur, die seit der Einweihung des Kulturhauses 1967 in dessen Innenhof stand, in die Kunsthalle gebracht, von wo aus sie dann nach Stuttgart zum Restaurator gebracht wurde. „Die Witterung hatte der Bronzefigur heftig zugesetzt“, erklärte Restaurator Patrick Decker. Eine ganze Woche lang hatten er und sein Kollege Ulf Barstadt zu tun, um Beschädigungen zu reparieren und die Oberfläche des Kunstwerks zu reinigen. „Dabei durfte sein Charakter ja nicht verändert werden“, sagt der Restaurator. Die Montage am neuen Platz dauerte schließlich fast einen Vormittag lang. Die Sappho selbst wurde mit einem Kran auf den Sockel gehievt und dort dann mit Schrauben befestigt. Nun blickt die Skulptur auf die Besucher des Kulturhauses.

Wunsch nach mehr Skulpturen

Wünsche hat die Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine noch einige: Wenn die Finanzierung gelinge, solle der Skulpturenpark im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Stempelparks um ein Werk des Mannheimer Künstlers Harald Priem und eventuell einer oder zwei Skulpturen aus dem Bestand der Kunsthalle erweitert werden.

AdUnit urban-intext2