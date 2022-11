E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Mannheim verletzt

Mannheim. Ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen in der Mannheimer Bismarckstraße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der Richtung der Reichskanzler-Müller-Straße fahrende 31-Jährige gegen 5.30 Uhr offenbar die rote Ampel an der Kreuzung zum Kaiserring. Daraufhin stieß er im Kreuzungsbereich mit einem Auto eines 28-Jährigen zusammen, der bei Grün die Parkhausausfahrt am Willy-Brandt-Platz in Richtung Kaiserring verließ.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß zog sich der E-Scooter-Fahrer laut Polizei leichte Verletzungen an der Hand zu. Das Auto des 28-Jährigen wurde stark beschädigt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 9000 Euro.