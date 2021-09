Drei Tage wird gefeiert

Zweimal wurde es verschoben, nun soll es klappen: Vom 1. bis 3. Oktober feiert die Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine (IG) die Wiedereröffnung des umfangreich sanierten und erweiterten Kulturhauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freitag

Nach der offiziellen Eröffnung für geladene Gäste steigt am Freitag, 1. Oktober um 21 Uhr eine Party, veranstaltet vom Kulturhaus-Technikteam. DJ TinyTunes, der schon bei der Radio Show „RPR1.Tanzbar“ auflegte, spielt „Finest Mixed Music & Urban ClubHits“.

Samstag

Am Samstag, 2. Oktober ab 12 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür. Um 13 und 14 Uhr bietet das Kulturhausteam Führungen durch die Räume. Um 14 Uhr beginnt ein Bühnenprogramm mit der Younity-Capoeiragruppe, den Löwenkids und den Lästerschwestern der „Löwenjäger“, dem Jugendensemble „Magic Drums“ des Trommelpalasts, Ausschnitten aus der Revue „Back to life“ von Changes e.V. und dem Chor und den Rappern der Younity Family. Karo Lindt, die Leiterin des Younity Chors, lädt um 15.15 Uhr und um 16.30 Uhr dazu ein, zusammen zu singen.

Der Freundeskreis der Gottfried-Keller-Bücherei organisiert um 15 und 16.30 Uhr Lesungen für Kinder. Der SC Käfertal beteiligt sich mit einer 5-Meter-Dartscheibe und der SPD-Ortsverein mit einer Aktion für Kinder. Durch das Programm führen IG-Vorstandsmitglied Tim Eisen und Beirat Christian Lüttich. Am Abend lädt IG-Vorstandsmitglied Martin Häffner mit seiner Band „Poor Boys“ zur Party mit Pop- und Rockmusik der letzten fünf Jahrzehnte mögen. Eintritt frei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sonntag

Am Sonntag, 3. Oktober kann man, wie am Tag zuvor, von 11 von 18 Uhr die Ausstellung „Zeitenwende II“ der Künstlergruppe WieART besichtigen. Um 19 Uhr bildet ein Benefizkonzert für das Kulturhaus den Abschluss. Als Mitwirkende unterstützen das Blechbläserensemble der Mannheimer Bläserphilharmonie, der junge Singer/Songwriter Rouven Gruber sowie Jeanette Friedrich und Bernd Nauwartat die soziokulturelle Arbeit im Kulturhaus. Das Blechbläser-Tentett unter der Leitung von Benjamin Grän bringt „Brass Cats“ und andere schwungvolle und populäre Werke zu Gehör. Die Gruppe ist Teil der Mannheimer Bläserphilharmonie. pwr