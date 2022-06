Drei Männer überfallen und berauben Taxifahrer in Mannheim – Zeugen gesucht

Mannheim. Drei Unbekannte haben am Dienstagabend in Mannheim-Käfertal einen Taxifahrer überfallen, angegriffen und dessen Geldbeutel gestohlen, daraufhin sind sie geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, stiegen die drei Täter im Alter von circa 17 bis 20 Jahren gegen 18 Uhr in ein Taxi am Taunusplatz ein. Sie lotsen den 72-jährigen Fahrer in Richtung "Alter Postweg 77“ – dort sollen die jungen Männer dann den Taxifahrer bedroht und körperlich angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei könnte einer oder mehrere Täter auch bewaffnet gewesen sein. Die drei Täter stahlen den Geldbeutel des Taxifahrers und flüchteten zu Fuß in Richtung Käfertaler Wald. Der leicht verletzte Taxifahrer setzte daraufhin den Notruf ab.

Die Polizei setzte bei den sofortigen Fahndungsmaßnahmen einen Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund ein. Die Einsatzkräfte nahmen wenig später drei mögliche Tatverdächtige im Käfertaler Wald fest. Ob es sich bei den Festgenommenen aber tatsächlich um die Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim sucht daher dringend nach Zeugen.

Die Polizei beschreibt die Täter folgendermaßen: Alle drei waren männlich, circa 17 bis 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie trugen eine schwarze medizinische OP-Maske und waren dunkel gekleidet. Mindestens ein Täter hatte schwarze kurze Haare, dunkle Augen und sprach nur gebrochen Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.

