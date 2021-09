Diskussion um Stellplätze am Kulturhaus

Heftig getrübt war bisher die Vorfreude auf das erweiterte und sanierte Kulturhaus Käfertal - denn viele Besucher fanden keinen Parkplatz, und auf die Plätze vor der Haustür durften sie nur gegen Gebühr. Die sind nämlich auf dem Grundstück, das zum Rewe-Markt gehört und von diesem an einen überregionalen Parkflächen-Dienstleiter verpachtet. Nun gibt es aber eine Lösung.

Der Betreiber des Rewe-Markts schuf die Möglichkeit, über das Internet einzelne Parkplätze anzumieten. Damit stehen den Besuchern des Hauses neben den - wenigen -Plätzen der öffentlichen Parkfläche Gartenstraße auch Plätze vor dem Supermarkt zur Verfügung. Gebucht werden kann unter http://parkdepot.justpark.com. Hier muss man nur „Rewe Mannheimer Straße“ und die gewünschte Zeit eingeben. Gezahlt wird mit Kreditkarte.

„Die ersten 90 Minuten sind aber kostenlos“, so Sahin Karaaslan, der Rewe-Betreiber. Danach kostet die Stunde zwei Euro. „Das ist der niedrigste Tarif, den mein Dienstleister anbietet“, erklärt Karaaslan: Den habe ich bewusst gewählt, aber ganz kostenlos geht auf Dauer nicht“, erklärt er. „Ich will mit den Parkplätzen kein Geschäft machen, aber die Kosten decken, denn der Dienstleister macht das nicht zum Nulltarif“, stellt er klar. Mit der gebührenfrei eingeräumten Zeit von 90 Minuten wolle er „die Kultur unterstützen und meinen Beitrag für den Stadtteil leisten“, erklärt Karaaslan.

Für Ute Mocker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine, ist das Parkplatzproblem „noch nicht ganz gelöst“. Besucher des Kulturhauses könnten maximal 40 Stellplätze auf dem Rewe-Parkplatz buchen. „Es gibt noch keine Schranken am Parkplatz Gartenstraße, damit wir diesen an bestimmten Tagen für unsere Veranstaltungen schließen können“, erinnert die Kulturhaus-Chefin an eine lange erhobene Forderung. Die von ihr geforderten fünf bis sechs dauerhaften Parkplätze für das Kulturhaus seien noch nicht markiert, und die Parkdauer der Querparker in der Mannheimer- und der Gartenstraße sei ebenfalls noch nicht verlängert, kritisiert sie Richtung Stadt.

„Besser als nichts“

Von einem „guten Kompromiss“ von Kulturhaus und Rewe spricht dagegen SPD-Bezirksbeiratssprecherin Melanie Seidenglanz. „In einer Gesellschaft, in der zukünftig immer mehr Menschen auf Nahverkehr, Fahrrad und andere nachhaltige Mobilitätsformen setzen, bin ich sicher, dass auch in Zukunft jeder einen guten Weg ins Kulturhaus finden wird“, ist sie überzeugt. „Wer weiterhin auf das Auto angewiesen ist, wird auch in Zukunft genug Parkplätze in der Mannheimer Straße finden“, glaubt Seidenglanz.

Für Michael Mayer, den CDU-Bezirksbeiratssprecher, ist es „ein Lösungsansatz - besser als nichts“, wie er sagt. „Ob es praktikabel ist, muss sich in der Praxis zeigen“, meldet er Zweifel an. Bei Menschen, die mit dem Handy umgehen können, dürfte das kein Problem sein. Bei manchen Konzerten oder Prunksitzungen sei er jedoch „gespannt, wie das funktioniert“, so Mayer.

Kritik an der Stadtverwaltung

Kritik übt der CDU-Sprecher an der Stadtverwaltung. „Die hat sich hier komplett herausgezogen, obwohl sie für die jetzige Situation verantwortlich ist“, ärgert er sich. Das passe in das Gesamtkonzept des Oberbürgermeisters, „Fahrzeuge aus dem Stadtgebiet zu vertreiben“, so Mayer: „Ich befürchte, dass einige Besucher das Auto einfach abstellen und dann einen Strafzettel kassieren. Wenn das öfter passiert, werden die Menschen wahrscheinlich mit den Füßen abstimmen und nicht mehr kommen. Das Kulturhaus wird es dann schnell spüren“, so Mayer.

Positiver äußern sich die Bezirksbeiräte Robert Hofmann und Matthias Pitz (Grüne). Hofmann hat den Kompromiss mit Karaaslan, der Stadtrat der Grünen in Heidelberg ist, vermittelt, „nachdem in der Vergangenheit die Kommunikation zwischen Kulturhaus und Rewe-Markt nicht immer gelungen war“, wie Hofmann kritisch anmerkt.

„Dennoch bleibt natürlich noch einiges offen“, so die beiden Bezirksbeiräte der Grünen. So sei der städtische Parkplatz Gartenstraße ständig zugeparkt. „Hier könnte eine Parkraumbewirtschaftung in ähnlicher Form wie beim Rewe-Parkplatz eine deutliche Entlastung bewirken“, meinen sie. Fünf Plätze könne man ja dauerhaft für Kulturhaus-Akteure reservieren. Eine zusätzliche Versiegelung von Flächen für weitere Parkplätze sei dagegen „nicht akzeptabel“ betonen sie.

An der Park-Problematik am Kulturhaus seien nicht nur die städtischen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen schuld, sondern der deutliche Anstieg der Pkw-Zahlen von 2015 bis 2019 von 4825 auf 5036 Autos im Kerngebiet von Alt-Käfertal. „Wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass öffentlicher Raum nicht beliebig vermehrbar ist“, argumentieren die Grünen. Sie schlagen daher vor, dass das Kulturhaus vermehrt auf die Nutzung von Rad und Öffentlichen Nahverkehr oder auf „Ride-Sharing“ (mehrere Personen in einem PKW) verweisen soll. Zusätzlich solle die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) ihren „Fips-Bus“ (Rufbus in den Randzeiten) auf das Gebiet von Käfertal ausweiten, damit man leicht vom Kulturhaus zu den Haltestellen Käfertal-Bahnhof und Mannheimer Straße gelange. Und schließlich fordern die Grünen, Parkmöglichkeiten für Fahrräder „direkt am Kulturhaus in hoher Zahl und guter Qualität“ zur Verfügung zu stellen. So blieben Parkplätze frei für diejenigen, die aufgrund von Behinderung oder Wegestrecken weiterhin auf einen Pkw angewiesen seien.