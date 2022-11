Diebe erbeuten Schmuck in hohem Wert in Mannheim-Käfertal – Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr in ein Wohnhaus in Mannheim-Käfertal eingebrochen und haben dort Schmuck in höherem Wert erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, verständigte die Besitzerin die Polizei, nachdem sie Einbruchspuren feststellte. Die Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen im Planetenweg über die Terrassentür. Daraufhin durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten daraus unter anderem zwei Armbanduhren sowie diverse Schmuckstücke im mittleren, fünfstelligen Wert. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt weiter und vorhandene Spuren werden derzeit durch die Kriminaltechnik ausgewertet. Zeugen werden gebeten sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu wenden.

