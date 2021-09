Die Kriminalität nimmt ab

„Sehr erfreulich“ nannte Sitzungsleiter, Stadtrat Alexander Fleck, was die Polizei im Bezirksbeirat Wallstadt präsentierte. Danach ist die Kriminalität im vergangenen Jahr „insgesamt zurückgegangen“, so Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Schwehm vom Polizeirevier Käfertal. „Der Trend ist für das gesamte Polizeipräsidium Mannheim rückläufig, er ist aber auch in unserem Bereich rückläufig“, so Schwehm, der die Zahlen mit dem Feudenheimer Postenführer, Polizeihauptkommissar Thomas Bien, vorstellte. Dabei sei ohnehin „Wallstadt der am wenigsten belastete Stadtteil“. Wo es einen Zuwachs gebe, „da ist er sehr gering“, erklärte Schwehm.

Für das gesamte Mannheimer Stadtgebiet registrierte das (zudem für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständige) Polizeipräsidium 2020 genau 28 510 Straftaten – nach 31 321 im Vorjahr. Das bedeutet einen Rückgang im Stadtgebiet von minus neun Prozent. Der liegt damit höher als das landesweite Minus von 6,1 Prozent (wir berichteten). Rückgänge gab es, auf das gesamte Präsidium bezogen, eigentlich bei allen Delikten außer bei Computerkriminalität und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Hier führt die Polizei den Anstieg auf die Folgen der Corona-Pandemie zurück, wo Computerbetrug und häusliche Auseinandersetzungen zugenommen hätten.

Schaut man sich alle Delikte und die vom Revier Käfertal betreuten Stadtteile an, so gibt es in Feudenheim einen sehr starken Rückgang von 807 auf 571 und auf der Vogelstang einen leichten Rückgang von 854 auf 784 Straftaten. Einen leichten Anstieg von 219 auf 229 Fälle verzeichnet Wallstadt, einen stärkeren von 1552 auf 1708 Ermittlungsverfahren Käfertal. Schwehm schlüsselte das aber weiter auf.

Straßenkriminalität

Unter Straßenkriminalität fassen die Beamten alles zusammen, was sichtbar in der Öffentlichkeit passiert – Raub, Diebstahl, Sachbeschädigung, sexuelle Belästigung. In ganz Mannheim gibt es da ein klares Minus von 11,7 Prozent – auch deshalb, so die Polizei, weil wegen der Corona-Pandemie ja viele Monate kaum Leben auf der Straße stattfand. In Feudenheim blieb die Zahl der Fälle (161) dennoch gleich, auf der Vogelstang sank sie von 177 auf 158, in Käfertal von 376 auf 329. Einen minimalen Anstieg von 47 auf 50 Strafverfahren gab es in Wallstadt.

Sexualstraftaten

„Im Trend des Polizeipräsidiums“, wo der Anstieg in Mannheim im vergangenen Jahr bei 23,9 Prozent lag, ist die Entwicklung laut Jürgen Schwehm auch im Revier Käfertal – mit einer Ausnahme: Auf der Vogelstang fiel ein Rückgang von zwölf auf fünf Fälle auf. Dagegen fiel der Anstieg in Käfertal (von 14 auf 21 Straftaten) vergleichsweise hoch aus, zumindest im Verhältnis zu Feudenheim (neun statt im Vorjahr sieben Anzeigen) und zu Wallstadt (fünf statt drei Fälle). Dabei habe sich „ausgewirkt, dass die Leute das Haus wegen Corona nicht verlassen durften“, so Schwehm – aber letztlich bewegt sich die Zahl der Fälle in den Vororten auf sehr niedrigem Niveau.

Wohnungseinbruch

In ganz Mannheim ging die Zahl der Delikte um ein Viertel zurück. „Die Leute waren wegen Corona zu Hause, da hatten die Einbrecher keine Chance – es fehlte die Tatgelegenheit“, deutet Schwehm die Zahlen. So passierte auf der Vogelstang im ganzen Jahr 2020 sogar nur ein Einbruch – im Vorjahr sechs. In Wallstadt ging die Zahl von drei auf zwei zurück, in Feudenheim von 16 auf neun und in Käfertal von 19 auf 13. Zudem zahle sich aus, so ergänzte Schwehm, dass immer mehr Leute ihre Häuser und Wohnungen technisch sichern, wozu die Polizei ja auch kostenlose Beratung anbiete.

Aggressionsdelikte

Als „Aggressionsdelikte im öffentlichen Raum“ definieren die Beamten nach Angaben des Ersten Polizeihauptkommissars etwa Körperverletzung oder schwere Körperverletzung. In ganz Mannheim war das rückläufig – das Minus lag bei 2,7 Prozent. Im Revierbereich gab es indes einen leichten Anstieg in Käfertal, von 35 auf 39 Fälle. Wallstadt (zwei Fälle nach drei Anzeigen im Vorjahr), Feudenheim (21 nach 22 Fällen im Jahr zuvor) und Vogelstang (18 Straftaten nach 21 im Vorjahr) liegen indes im Trend.

Rauschgiftkriminalität

Hier spricht die Polizei von „Holkriminalität“ – sprich sie holt sich, durch entsprechende Fahndungsmaßnahmen speziell geschulter Beamter, die Arbeit, also das Schreiben der Strafanzeigen, ins Haus. Laut Jürgen Schwehm gab es solch einen Einsatz im Vorjahr auf der Vogelstang, weshalb die Statistik eine Steigerung auf 93 nach zuvor 64 Straftaten verzeichnet. In Feudenheim (42 statt 50 Fälle), in Wallstadt (14 statt 17 Fälle) und in Käfertal (Rückgang von 136 auf 130) passe der Rückgang zum stadtweiten Trend.

Gewalt gegen Polizisten

Zu Gewalt gegen Polizeibeamte hatte Schwehm nur die Zahlen des gesamten Präsidiums – da gab es 429 Vorfälle (Vorjahr 439), in denen Beamte während des Dienstes tätlich angegriffen wurden. 148 von ihnen wurden leicht, drei schwer verletzt. Dabei standen von den 197 Tatverdächtigen 96 unter Alkoholeinfluss. „Hut ab vor denen, die tagtäglich auf der Straße Dienst tun“, sagte Bezirksbeirat Bernd Konetschny (CDU) und bedauerte, dass die Zahlen nicht für die Stadtteile vorliegen. Auch über Betrugsfälle („Enkeltrick“) in den Vororten wollen die Bezirksbeiräte mehr wissen.