Der Strandweg in Ladenburg bleibt für Radfahrer tabu

Es kommt selten vor, dass sich nahezu alle Mitglieder eines Ladenburger Ratsgremiums zu Wort melden. Doch in der letzten Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) in diesem Jahr ist das gleich zweimal der Fall. Zur Einbahnstraßenregelung in zwei Ladenburger Straßen, die nun für ein halbes Jahr weiterlaufen soll, hat jeder etwas zu sagen. Und auch die Promenade am Neckarstrand, die letztlich

...