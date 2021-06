Chor d’accord probt wieder

Nach über einem halben Jahr Pause probt der Chor d’accord der evangelischen Gemeinde Käfertal und im Rott wieder. Probenbeginn ist am 24. Juni. Der Chor trifft sich immer donnerstags um 19 Uhr in der Unionskirche, Unionstraße 6, in Käfertal. Wer am Singen Lust oder Spaß hat, ist herzlich eingeladen, mitzumachen, zuzuhören und den Chor kennenzulernen. Die acht Sängerinnen und Sänger freuen sich mit ihrer Chorleiterin Yena Jeong über Interessierte. Zur Probe mitzubringen sind entweder der Nachweis über eine vollständige Impfung oder vollständige Genesung nach einer Infektion oder ein Negativtest. aph/red

