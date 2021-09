Chefsessel im Revier wieder leer

Anja Köhler (Bild), seit drei Jahren Leiterin des Polizeireviers Käfertal, hat das Revier und Mannheim verlassen. Die Polizeioberrätin ist als Lehrerin an die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen berufen worden, wo die Aus- und Fortbildung für den mittleren und gehobenen Polizeidienst stattfindet. Damit ist der Chefsessel der für Käfertal, Vogelstang, Feudenheim, Wallstadt und Straßenheim sowie das Neubaugebiet Franklin zuständigen Dienststelle wieder verwaist.

An der Spitze des Reviers steht jetzt Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Schwehm, der bisherige Stellvertreter, der schon einmal drei Jahre kommissarisch die Leitung übernommen hatte. Er ist in dem Gebiet des Reviers bestens bekannt und vernetzt und hat sich schon in der Übergangszeit 2016 bis 2019 stark engagiert. Als Erster Polizeihauptkommissar zählt er aber zum gehobenen Dienst – offiziell Revierführer werden kann er also nicht.

Karriere gemacht

© pol

Die Zeiten von Norbert Stier, bis zum Jahr 2000 fast 20 Jahre lang legendärer, unkonventioneller sowie sehr präsenter Käfertaler Revierführer und später mit dem Bloomaulorden geehrt, sind nämlich lange vorbei – so lange bleibt heute keiner mehr auf einem Chefposten in einem Stadtteil. Die Stellen der Revierführer sind inzwischen für Beamte des höheren Dienstes reserviert. Seither werden auf die Posten junge Polizeiräte berufen, die dann eben noch weiter Karriere machen können und wollen. So war Anja Köhlers Vorgänger Jörg Lewitzki von 2008 bis 2016 Revierchef in Käfertal, dann übernahm er die Leitung der – größeren – Innenstadt-Wache, und im Sommer wechselte er zur Bereitschaftspolizei Bruchsal, wo ihm ein weiterer Aufstieg möglich ist. Köhler kam 1992 zur Polizei und war ab 1995 im Streifendienst in Mannheim. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie zeitweise auch als Referentin beim Innenministerium.

Das Revier Käfertal zählt regulär 73 Beamte, tatsächlich besetzt sind aber derzeit nur rund 60 Stellen – wozu auch die (nur tagsüber geöffneten) beiden Polizeiposten in Feudenheim und auf der Vogelstang gehören. In der Regel sind in dem ganzen Gebiet zwei Streifenwagen unterwegs. (Bild: pol)

