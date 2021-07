CDU will mehr Parken

Das Kulturhaus Käfertal, die örtliche CDU und Teile des Bezirksbeirates beklagen weiter die durch die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Käfertaler Zentrum weggefallenen Parkplätze. Dies habe zur Folge, dass dem renovierten Kulturhaus weitaus weniger Parkplätze für seine Gäste zur Verfügung stünden, als vor den Umbaumaßnahmen, heißt es in einer Mitteilung der Christdemokraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die CDU-Fraktion hat nun auf Anregung der Käfertaler CDU einen entsprechenden Antrag an den Gemeinderat gestellt. Darin heißt es: „Die Stadtverwaltung stellt sicher, dass die versprochenen öffentlichen Parkplätze für das Kulturhaus Käfertal zur Verfügung stehen.“

ÖPNV und Rad einbeziehen

„Vielleicht stößt dieser einen Dialog an“, hofft der CDU-Vorsitzende in Käfertal, Christian Hötting. Diskussionen im Bezirksbeirat hatten zuvor nichts in der Sache bewegt. Die CDU setzt indes nicht nur auf den motorisierten Verkehr. „Wenn man eine Lösung finden will, muss man alle Verkehrsträger berücksichtigen. Eine größere Nutzung des ÖPNV und des Rades wäre wünschenswert und sehr wichtig, aber man muss auch sehen, dass es viele Menschen gibt, die es nicht können, oder denen es mit dem ÖPNV zu umständlich ist. Auch hier muss man nach Lösungsansätzen schauen“, so CDU-Bezirksbeiratssprecher Michael Mayer.

Für die Käfertaler CDU ist das Thema Kulturhaus-Parkplätze daher auch nur ein Teil des Gesamtproblems. Grundlegend müsse man sich die Gesamtthematik Parken und Verkehr ansehen. aph

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2