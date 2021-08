Bloß keine Helene-Fischer-Songs

Wie in einem Käfig müssen sich Live-Musiker gefühlt haben, als sie der Corona-Lockdown ihrer Bühnen beraubte. Doch jetzt ist, da es die Infektionszahlen zulassen, erst mal Vollgas angesagt. „Wir haben richtig Lust, wieder zu musizieren“, freute sich Sängerin Silke Hauck. Mit ihrer Soulfood-Band und Saxofonist Olaf Schönborn gastierte Hauck im Rahmen des Käfertaler Kultursommers im Innengarten des Kulturhauses, um das Publikum mit Songs von Norah Jones, George Gershwin und Musical-Altmeister Oscar Hammerstein zu verwöhnen.

„Wir haben richtig Lust, wieder zu musizieren“: Silke Hauck gastierte mit ihrer Soulfood-Band im Innengarten des Kulturhauses Käfertal. © Christian Hoffmann, Christian Hoffmann

Passgenau arrangiert

Vor Showbeginn musste Kulturhaus-Chefin Ute Mocker eine Warnung aussprechen. „Falls Sie auf dem Rewe-Parkplatz geparkt haben, fahren Sie Ihr Auto besser weg, der Rewe-Parkplatz wird auch sonntags kameraüberwacht“, mahnte Mocker abermals, denn der Supermarkt bittet zur Kasse. Dass mit Olaf Schönborn, einer der profiliertesten Saxofonisten der Metropolregion, der keine stilistischen Grenzen kennt, ein alter Bekannter vorbeischaute, erfreute die Organisatorin besonders. Vor etwa sechs Jahren war Olaf Schönborn das letzte Mal im Käfertaler Kulturhaus aufgetreten. Nach einer ungewöhnlich beschwingten Version des zeitlosen Klassikers „Summertime“ von George Gershwin stimmte die Soulfood-Band das Stück „My Foolish Heart“ an, eine für Frontdame Silke Hauck passgenau arrangierte Nummer. „Einer meiner Lieblingsstandards“, bekannte Sängerin Hauck, die häufig auf der Schatzkistl-Bühne zu erleben ist. Unter Soul Food versteht man in den Vereinigten Staaten meist fettreiche Speisen der Afroamerikaner in den Südstaaten.

Für fast alle Musikstile kann man Interpretin Silke Hauck begeistern, nur nicht für Branchenkollegin Helene Fischer. „Ich singe ‚Atemlos’ nicht, sonst würde das mein heiliges Feuer löschen“, betonte Hauck. In Bezug auf entspannte Vortragsweisen wie jene der Soulfood-Band verwenden Rezensenten oftmals den englischen Begriff „laid-back“, wenn ein Popkonzert von zurückgelehnter Spielart ist. „Unser Keyboarder Laszlo Szitko fliegt manchmal in seinen Träumen. Wollt ihr mit uns fliegen?“, erkundigte sich Hauck beim Publikum in der Überleitung zum Song „Straighten Up and Fly Right“. Um das Konzert-Booking für die Combo kümmert sich Bassist Thomas Netzsch. „Der Tommy schleppt uns immer die Konzerte an“, verriet Bandvorsteherin Hauck. Im Hintergrund hinter dem Gartenzaun hüpften unterdessen in der Nachbarschaft zwei Kinder auf einem Trampolin, die beim Springen dem Publikum zuwinkten - als lauschende Zaungäste.

Nach Fuerteventura

„Je mehr ihr trinkt, desto besser spielen wir“, animierte Saxofonist Olaf Schönborn augenzwinkernd die Besucher, öfter den Weg zur Getränketheke zu finden. Mit ihrer Soulfood-Band würde Silke Hauck gerne demnächst ins Tonstudio gehen und ein neues Album aufnehmen. Doch zuerst fliegt Saxofonist Olaf Schönborn für zwei Wochen nach Fuerteventura, um dort im Showprogramm des Robinson Clubs für gut betuchte Urlauber zu musizieren. „Ich war dort schon mal, der Flug dauert etwa dreieinhalb Stunden“, erklärte Schönborn.

„Durch die Corona-Krise wurden mir letztes Jahr über 100 Auftritte abgesagt, ohne Ausfallgage“, bedauerte der Saxofonmann. Außerdem brachten Silke Hauck und die Soulfood-Band noch Titel zu Gehör wie „If I Should Lose You“, „The Nearness of You“ und „(Get Your Kicks On) Route 66“.