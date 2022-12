Bahnhof wird öfter angefahren

Während der Bundesgartenschau 2023 spielt der – derzeit kaum genutzte – Bahnhof Käfertal eine größere Rolle. „Er wird verstärkt von S-Bahnen angefahren, gerade aus dem südhessischen Ried und vom Waldhof“, teilte Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau, in der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Käfertal mit.

Einen speziellen Pendelbus-Verkehr von dem Bundesbahn-Bahnhof in der Neustadter Straße zum Buga-Gelände sei aber nicht geplant, so Schnellbach. Doch die Buslinie 50, die ja von Neckarau über den S-Bahnhof SAP-Arena sowie Feudenheim und Käfertal nach Sandhofen verkehrt, werde ja ohnehin verstärkt und verbinde auch schnell Bahnhof sowie Buga-Gelände. Die Bundesgartenschau rechnet damit, dass viele Gäste mit der Bahn anreisen. So hat sie mit „bwegt“, der Mobilitätsmarke des Verkehrsministeriums für den Öffentlichen Personennahverkehr in ganz Baden-Württemberg, einen Vertrag über ein Kombiticket abgeschlossen. „Man kann also aus ganz Baden-Württemberg bequem anreisen“, erklärte Schnellbach.

Die „Völklinger Achse“ soll gleich nach der Buga freigegeben werden. © Ruffler

Erneut sagte er zu, dass möglichst gleich nach der im Oktober 2023 endenden Bundesgartenschau der neue Rad- und Fußweg an der Allee zwischen Käfertal-Süd und Feudenheim, die sogenannte „Völklinger Achse“, für die Bevölkerung freigegeben werden soll. „Mein Ziel ist der 1. November, vielleicht auch ein paar Tage vorher“, so Schnellbach.

Dazu müsse eben das östlich der Achse liegende Bundesgartenschau-Gelände mit Bauzäunen abgegittert werden, weil dort ja dann Rückbauarbeiten der Ausstellungsarbeiten und einiger Gebäude, die nur für die Buga stehenbleiben, stattfinden. Der westliche Bereich des Areals werde ja jetzt schon so als naturnaher Freiraum gestaltet, wie danach das gesamte Gelände aussehen solle.

„Das macht Lust auf die Buga“, kommentierte SPD–Bezirksbeirat Marko Lange den Vortrag von Schnellbach, der den aktuellen Stand der Bauarbeiten vorgestellt hatte. Er habe schon eine Dauerkarte und freue sich. „Das wird eine tolle Aufwertung für die Stadtteile Feudenheim und Käfertal“, so lange.

CDU-Bezirksbeirat Christian Hötting konfrontierte Schnellbach mit der Kritik von Umweltverbänden – was Schnellbach aber zurückwies. Alle Gebäude und die Seilbahn würden zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben, es werde kein Gebäude für die Buga auf Dauer neu errichtet, sondern das zuvor als Kaserne genutzte Spinelli-Areal sei weitgehend entsiegelt worden. Er finde „Schade, dass sie die Chance auf Mitwirkung nicht nutzen“, bedauerte Schnellbach, dass der BUND Veranstaltungen als Teil des Vortragsprogramms abgesagt hatte.

Die Kritik, dass wegen der Bauarbeiten die Haubenlerche auf dem Gelände verschwunden sie, könne nicht die Bundesgartenschau betreffen. „Sie ist 2018 letztmals kartiert worden, aber wir haben erst seit 2020 Schlüssel“, betonte Schnellbach. Zuvor habe das Gelände dem Bund gehört, der es unter anderem Katzenfreunden zugänglich gemacht habe. „Und Haubenlerchen brüten auf dem Boden“, so der Buga-Geschäftsführer.

Die geschützte Orchideenart habe man für die Zeit der Bauarbeiten in der Au zwar tatsächlich „entnommen“, wie er sagte, aber sie sei „in fachkundige Hände“ gegeben worden und werde von dem darauf spezialisierten Gartenbaubetrieb nach den Arbeiten wieder eingepflanzt. Alle Maßnahmen seien von den Naturschutzbehörden genehmigt und von zahlreichen Gutachtern, für die insgesamt 1,5 Millionen Euro aufgewendet wurden, untersucht worden.