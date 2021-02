Erst bettelte Mannheim, dann einige Käfertaler Bürger, zeitweise gab es Widerstand und schließlich wollte Mannheim gar mal Zwang anwenden: 125 Jahre ist das jetzt her. Im März 1896 war aber der Weg frei zur Eingemeindung von Käfertal nach Mannheim, die dann 1897 in Kraft trat. In Käfertal wird daher jetzt überlegt, ob und wie dieses Jubiläum gefeiert werden kann.

Käfertal erstreckt sich damals bis zum Altrhein – die „Kolonie Waldhof“ mit der 1853 gegründeten Spiegelfabrik (heute Saint Gobain) und der Spiegelsiedlung gehören ebenso dazu wie das Gewann Ochsenpferch und ausgedehnte Waldflächen im Norden. Schon 1884 erlaubt Käfertal der Stadt Mannheim, im Gemeindewald ein Wasserwerk zur Versorgung der Stadt zu errichten, das ab 1888 in Betrieb geht. Die Stadt will aber auch einen Hafen (heute Industriehafen) bauen, erwirbt dazu 1895 von der – damals noch selbstständigen – Gemeinde Sandhofen die Friesenheimer Insel und stößt jedoch ständig an die Grenzen der Käfertaler Gemarkung.

Ab 1892 laufen Verhandlungen zur Eingemeindung von Käfertal – aber die Dorfbewohner sperren sich zunächst mehrheitlich. Im Mai 1893 verliert Mannheim die Geduld, beantragt bei den badischen Staatsbehörden die „zwangsweise Einverleibung“. Davor scheut der Großherzog indes zurück, schickt jedoch einen Landeskommissar, der vermitteln soll. Vergeblich – die Käfertaler bieten ihr Gelände nur zum Kauf an, zu ziemlich hohen Preisen.

„Kein Riesenevent“

Im März 1896 aber wendet sich das Blatt, wegen „arger Missstände im Gemeindewesen“ schicken 30 Bürgerausschussmitglieder und 176 weitere Käfertaler einen Brief nach Mannheim und „ersuchen den Verehrlichen Stadtrath Mannheim, in thunlichster Bälde in Unterhandlung zu treten“, wenngleich sie einige Bedingungen stellen. Dann geht es schnell: Am 9. Mai stimmen die Käfertaler zu, am 17. Mai Mannheims Stadtrat und am 21. Mai der Bürgerausschuss. Käfertal und Waldhof werden per Vertrag zum 1. Januar 1897 eingemeindet, vollzogen aber erst am 1. Juli 1897.

Bis zum tatsächlichen Jubiläum bleibt daher noch etwas Zeit – doch erste Ideen, ob und wie gefeiert werden könnte, gibt es schon. „Wir haben das auf dem Schreibtisch“, sagt Christl Hörr-Nusselt, Vorsitzende der Geschichtswerkstatt. Sie überlege derzeit mit ihrer Stellvertreterin Johanna Mäder, wie sich das Jubiläum begehen lasse. Das Problem ist die Ungewissheit, was die Corona-Pandemie wann zulässt.

„Wir gehen nicht davon aus, dass wir zumindest im ersten Halbjahr 2021 eine physische Veranstaltung machen können“, fürchtet Christel Hörr-Nusselt. Aber es liefen Überlegungen, was man schon jetzt für das kommende Jahr sinnvoll vorbereiten könne. Denkbar wäre etwa eine Ausstellung anlässlich der Wiedereröffnung des Käfertaler Rathauses, dessen Generalsanierung gerade läuft, im Jahr 2022. „Aktuell ist dies noch Zukunftsmusik, aber wir hoffen auf bessere Zeiten auf mehreren Ebenen“, nennt Hörr-Nusselt die fristgerechte Fertigstellung des Rathauses ebenso wie die Eindämmung der Pandemie.

Rückendeckung hätte die Geschichtswerkstatt vom Bezirksbeirat. CDU-Sprecher Michael Mayer und seine SPD-Kollegin Melanie Seidenglanz wollen das Thema im März im Bezirksbeirat auf die Tagesordnung setzen. Aber eine historische Ausstellung im Rathaus fänden beide gut. „Um das Rathaus könnten Vereine und auch der Bezirksbeirat sich präsentieren“, so Mayer. „Wie das Ganze aussehen kann, ist zur Zeit noch offen“, sagt er. Es solle auch „kein Riesenevent werden“, da sonst ja wieder hohe Kosten für Sicherheitsvorkehrungen drohten.

Ute Mocker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine, könnte sich auch „vorstellen, dass wir 2022 eine entsprechende Veranstaltung im Kulturhaus machen, vielleicht im Zusammenhang mit dem Neujahrsempfang oder mit der Einweihung des neugestalteten Stempelparks im Herbst“. Pläne gebe es noch keine. „Wir stehen aktuell unter ziemlichem Druck“, verweist sie auf die zwangsweise Schließung durch die Corona-Pandemie und fehlende Einnahmen. Sie hofft, auf Basis ihres vom TÜV Süd als „beispielhaft für vergleichbare Einrichtungen“ bezeichneten Hygienekonzepts bald wieder öffnen zu können.