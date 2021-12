Aus dem Kreisverkehr wird ein Knoten

„Fürther Platz“ hieß er früher, bei den Amerikanern wegen der in ihren Augen etwas wirren, unübersichtlichen Verkehrsführung „Mox Nix Corner“ (frei übersetzt: „Null Gas Ecke“), und auch manche Deutsche sagten: „Macht nix“. Doch der markante Kreisverkehr an der zentralen Zufahrt zum neuen Stadtteil Franklin ist nicht mehr lange ein Kreisverkehr. Der „Platz der Freundschaft“, wie das Areal seit 1997 heißt, soll zum leistungsfähigen Verkehrsknoten umgebaut werden.

„Die Detailplanung folgt aber noch“, erklärte Angelo Canu vom Fachbereich Stadtplanung in der digitalen Sitzung des Bezirksbeirats Käfertal. Der frühere Unfallschwerpunkt, 1990 durch den Bau des heutigen Kreisverkehrs entschärft, muss künftig ja sehr viel mehr Verkehr aufnehmen als zu der Zeit, als hier die Zufahrt zu Benjamin-Franklin-Village als rein amerikanische Wohnsiedlung und zwei Kasernen war.

Zu einem „vollausgebauten Knoten“ soll ebenso wie Kreuzung Wasserwerkstraße/Waldstraße umgestaltet werden, teilte Canu mit. Laut Canu bekommt zudem die Birkenauer Straße, die parallel zu den OEG-Schienen verläuft, einen anderen Querschnitt – schließlich verläuft hier auch der Radschnellweg von Viernheim nach Mannheim.

Der allein benötigt vier Meter, 2,50 Meter sind als Gehweg, dann ein Streifen mit Bäumen und schließlich eine 6,50 Meter breite Fahrbahn vorgesehen. Grundsätzlich sei geplant, die vorhandenen Bäume zu erhalten. Man habe zwar diese „Aufgabe“, wie es Klaus-Jürgen Ammer, Leiter der Projektgruppe Konversion, formulierte. „Aber es kann sein, dass an der einen oder er anderen Stelle ein Bestandsbaum entfallen muss“, dann werde man aber Ersatzpflanzungen vornehmen, kündigte er an. Ohnehin seien in dem Neubaugebiet noch weitere Baumpflanzungen vorgesehen, ergänzte Sven Lehr vom Stadtraumservice.

Elterngruppe warnt

Für den künftigen Zuschnitt der Birkenauer Straße gab es vom Bezirksbeirat „großes Lob“, wie Robert Hofmann (Grüne) sagte – eine Einschätzung, der sich auch sein Parteifreund Matthias Pitz und Rotraud Schmidt (Linke) anschlossen. Allerdings regten die Bezirksbeiräte an, soweit möglich den Verkehr auf Tempo 30 zu drosseln. Innerhalb des Wohngebiets, so informierte die Verwaltung, strebt sie sogar Tempo 20 an – doch noch fehlt dafür die gesetzliche Grundlage.

Allerdings zeigte die Sitzung auch, dass es noch mehrere ungelöste Probleme gibt. Schnell gelöst wird freilich nach Angaben von Angelo Canu die von den Bezirksbeiräten beklagte Situation des neu gebauten Karl-Weiß-Heims der Freireligiösen Gemeinde. Sie hatte darauf hingewiesen, dass ihre älteren Bewohner die Straße vor dem Heim nicht sicher überqueren können. Der Verkehrsplaner versprach, dass „so schnell wie möglich“ eine temporäre Querung angelegt werde. „Das liegt schon beim Stadtraumservice“, verwies er auf die Behörde, die ihn bauen muss.

Keine schnelle Lösung deutet sich indes für das Problem an, auf das Familie Wabnigg im Namen einer Elterngruppe aufmerksam machte. Sie wiesen auf die Gefahr hin, die Fußgängern aus Richtung Alt-Käfertal beim Überqueren der Waldstraße/L 597 Richtung Franklin-Gebiet in Höhe der Wasserwerkstraße droht. Die Ampelphasen seien zu kurz. Zudem rasten viele Nutzer der dortigen Tankstelle ohne Rücksicht auf die Ampelsignale „mit Vollgas“ auf die Waldstraße. „Das ist für Kinder und ältere Leute nicht bewältigbar“, warnten sie. Verkehrsplaner Canu räumte ein, dass man den Übergang „optimieren“ müsse. „Das nehme ich mit“, versprach er.

Stadtrat Chris Rihm (Grüne) fragte nach der Erschließung der neu geplanten Ansiedlung eines großen Bau- und eines Möbelmarktes. Während Canu sagte, dafür werde es eine eigene, parallel zur B 38 verlaufende Erschließungsstraße unabhängig vom neuen Wohngebiet geben, fürchtete CDU-Bezirksbeirat Michael Mayer, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Was er im Gedächtnis hatte, bestätigte dann Lisa Brand-stetter von der MWS Projektentwicklungsgesellschaft – dass man eben doch vom Norden über das Wohngebiet zu den neuen, großen Märkten kommt. Michael Mayer und Robert Hofmann forderten daher von der Stadt Pläne, dass das neue Wohngebiet vom Durchgangsverkehr au alle Fälle frei gehalten wird.

