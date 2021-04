Auf zwei Gleisen nach Wallstadt

Ab 1993 rollten die Bagger für den Wohnungsbau, ab 1996 dann auch die Stadtbahnen: Seit 25 Jahren ist das Neubaugebiet Rott in Käfertal-Süd an das Stadtbahnnetz angeschlossen. Das war auch der erste Schritt, Wallstadt besser in das Nahverkehrsnetz einzubeziehen – die damals zugleich geweckte Hoffnung auf einen häufigen Zehn-Minuten-Takt erfüllte sich aber bis heute nicht.

In einem ersten Schritt war – als ein wichtiger Teil des damals neuen Nahverkehrskonzepts „MVG 2000“ – ab 1995 der OEG-Bahnhof Käfertal mit überdachten Umsteige-Haltestellen zum neuen Bus- und Stadtbahnknoten für den gesamten Nordosten Mannheims ausgebaut worden. Er ersetzte die alte Wendeschleife. Zugleich übernahm die damalige Mannheimer Verkehrs-AG (Vorläufer der heutigen RNV) die zuvor von der OEG bediente Strecke, die von Käfertal weiter nach Wallstadt und Heddesheim führt.

Einen „historischen Fortschritt“ nannte das damals der Käfertaler Roland Hartung, seinerzeit Chef der MVG und ihrer Muttergesellschaft MVV. Endlich fuhren nämlich die Züge von OEG und MVG nicht mehr unkoordiniert hintereinander, sondern in einem festen Takt und ohne Umsteigen direkt in die Innenstadt.

Züge im 20-Minuten-Takt

Schon ab September 1995 fuhr jeder zweite Zug der damaligen Linie 4 über Käfertal hinaus nach Wallstadt und Heddesheim. Das ergab einen 20-Minuten-Takt – während zuvor die Züge nur alle halbe Stunde fuhren. Ab April 1996, nach knapp siebenmonatiger Bauzeit, war dann die nächste Etappe erreicht. Für 3,5 Millionen Euro wurde die zuvor nur aus einem Gleis bestehende Trasse Richtung Rott zweigleisig ausgebaut, zudem die zwei neuen, behindertengerecht gestalteten Haltestellen „Im Rott“ sowie „Vogelstang-West“ nah bei den Wohnhäusern eingerichtet.

Damit hatte das Neubaugebiet, für bis zu 3500 Menschen konzipiert und damals schon mehr als der Hälfte bezogen, seinen direkten Nahverkehrsanschluss. Die Bahnen fuhren indes weiter im 20-Minuten-Takt. Den Wallstadtern wurde damals aber bereits ein Zehn-Minuten-Takt zugesagt, mal „langfristig“, mal sogar konkret „ab 1997“. Tatsächlich hatte damals der zweigleisige Ausbau der Trasse entlang von Wallstadt, also zwischen Klingenberger Straße und Alemannenstraße, bereits begonnen. Er war die Voraussetzung, denn auf nur einem Schienenstrang wären sich häufiger fahrende Züge sonst begegnet. In dem Paket mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund fünf Millionen Euro entstanden bis November 2001 zwei neue Haltestellen mit Hochbahnsteigen („Wallstadt-West“ und „Wallstadt-Ost“), dazu wurden die Bahnsteige am Wallstadter Bahnhof umfassend modernisiert.

Zur Inbetriebnahme gab der Fanfarenzug Wallstadt ein kleines Platzkonzert, und auch da wurde den Wallstadtern – gerade mit Blick auf das Neubaugebiet Wallstadt-Nord – wieder ein Zehn-Minuten-Takt in Aussicht gestellt. Es gibt ihn inzwischen – aber nur werktags von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Sonst verkehren die Bahnen ab Käfertal Richtung Rott, Vogelstang und Wallstadt nur alle 20, sonntags gar nur alle 30 Minuten.

