Architekten fordern viel mehr Qualität

Von Peter W. Ragge

Komplett durchgefallen sind im Gestaltungsbeirat die Pläne für den Bau eines Wohnhauses an der Ecke Obere Riedstraße/Fasanenstraße in Käfertal. „Da muss mehr Qualität erreicht werden“, forderte die Münchner Architektin Ina Laux, die für das städtische Beratungsgremium die Pläne beurteilte. Sie hielt Teile des Konzepts für „nicht genehmigungsfähig“, was Hanno Ehrbeck vom Fachbereich Stadtplanung der Stadt bekräftigte: „Da müssen wir noch mal grundsätzlich reden“. Auch er forderte eine „höhere Qualität, auch im Sinne des Bauherren“.

Auf dem Areal mitten im Ortskern war lange eine Tankstelle, zuletzt eine Auto-Reparaturwerkstatt. Viele der alten Hallen sind von Unkraut und Gebüsch zugewuchert. „Eine großartige Sache“ fand daher grundsätzlich Bezirksbeirat Thomas Gögel (FDP), der für das Stadtteilgremium zugeschaltet war, die Idee, die Fläche zu bebauen. Im Detail hatte er aber viele Kritikpunkte – wie das aus externen Experten bestehende Architektengremium auch.

„Stadtbildprägende Ecke“

Das Architekturbüro Volz und Bajohr unterbreitete ihm für einen Bauträger die Pläne für ein Mehrfamilienhaus mit Satteldach und drei Stockwerken sowie ausgebautem Dachgeschoss, das 15 Wohneinheiten bieten soll. Vorgesehen sind ein begrüntes Dach, begrünte Dachgauben, ein Spielplatz im Garten sowie eine Tiefgarage, aber zwei Stellplätze für Gehbehinderte mit ebenerdiger Zufahrt auf dem Grundstück.

Abgesehen von Einwänden wegen der Funktionalität und Übersichtlichkeit sowie vieler weiterer Details bis hin zu den Fenstern hatte der Gestaltungsbeirat aber grundsätzliche Einwände. Der Entwurf sei „weder städtebaulich noch funktional geeignet“, so Ina Laux. „Ich habe meine Zweifel, ob er vom Stadtbild her die richtige Antwort gibt“, verwies sie auf die meist aus den Jahren 1900 bis 1920 stammenden, historistischen Backsteinbauten in der Umgebung. Die „stadtbildprägende Ecke“ brauche „besondere Aufmerksamkeit“, verlangte die Architektin: „Für dieses tolle Grundstück muss es ein wichtiges, stadtbildprägendes Gebäude für das sympathische Käfertal werden!“

Einen Bebauungsplan gibt es für das Gebiet in Käfertal nicht, wohl aber das „Gebot der Rücksichtnahme und Einfügung“ in die derzeitige Bebauung, so Ludwig Wappner, der Vorsitzende des Gestaltungsbeirats. Käfertal sei die Heimat vieler Menschen, habe „Potenzial und Charme“. Dem müsse die Gestaltung Rechnung tragen. Ein so großes Bauvorhaben mitten im alten Ortskern gleiche einer „Operation am offenen Herzen“. Da reiche es nicht, wenn man nur das Grundstück möglichst gut ausnutzen und viel bebaute Fläche unterbringen wolle, mahnte er.

