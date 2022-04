Angebot erweitert

Das Kulturhaus Käfertal erweitert sein Angebot im Younity Studio in Franklin, Wasserwerkstraße 70, durch Mittel aus dem Programm „AUF!leben – Zukunft ist jetzt“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Programm ist Teil des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona der Bundesregierung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Start am Wochenende

Neben den bisherigen Mittwoch- und Donnerstagsterminen mit Gesang/Rap/Songwriting/Studioaufnahmen und Performance Training im Younity Studio im Kulturhaus II in Franklin gibt es nun auch einmal monatlich ein zweitägiges „Open Weekend“ und in den Pfingst- und Sommerferien einen mehrtägigen Workshop. Start für das erste Open Weekend ist am 23. und 24. April. jeweils von 10.30 bis 14.30 Uhr. Damit soll mehr Zeit zum Schreiben von Texten, Gesangs- und Rap-Coaching, Aufnehmen und zum Vorbereiten von Auftritten bleiben. Am 28. August werden die Ergebnisse mit einem Album, einem Videofilm und einem Konzert präsentiert .

Laut Mitteilung des Veranstalters wird das Team größer und um zwei Studentinnen der Popakademie, Studiengang „educating artist“, erweitert. Die Teilnahme an der Younity Academy ist kostenfrei, eine Anmeldung unter info@kulturhauskaefertal.de notwendig. Infos unter www.facebook.com/younitymannheim. Kooperationspartner sind die Popakademie BW, das Johann-Peter-Hebel-Heim und das Kinder- und Jugendheim St. Josef. red/aph