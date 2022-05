45-Jähriger wird in Mannheim kontrolliert – und geht direkt ins Gefängnis

Mannheim. Eine Polizeistreife hat am Donnerstagnachmittag in Mannheim einen 45-jährigen Mann kontrolliert – der daraufhin ins Gefängnis kam. Wie die Polizei mitteilt, überprüfte eine Streife des Polizeireviers Käfertal im Rahmen ihrer allgemeinen Streifentätigkeit den Mann kurz nach 15 Uhr in der Wachenheimer Straße. Dabei stellten sie fest, dass der Kontrollierte von einer oberbayerischen Strafverfolgungsbehörde seit 2018 per Untersuchungs-Haftbefehl gesucht wird. Sie nahmen den 45-Jährigen fest und lieferten ihn zur Verfügung der Bayrischen Justizbehörde in eine Justizvollzugsanstalt ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1