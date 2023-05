16-Jähriger in Mannheim ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss und geklauten Roller unterwegs

Mannheim. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 16-Jährige gegen 12.15 Uhr Roller-Fahrer auf der Käfertaler Straße in Richtung Zielstraße und missachtete im Einmündungsbereich das Rotlicht der dortigen Ampelanlage. Zur selben Zeit fuhr ein 26-Jähriger Audi-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Käfertaler Straße entlang. Als dieser bei Grün nach links in die Dudenstraße einbog, bemerkte der 16-Jährige den bevorrechtigten Audi und verlor hierbei die Kontrolle über den Roller. Der 16-Jährige stürzte zu Boden und schlitterte in Richtung des Audi.

Durch ein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr und eine Vollbremsung konnte der Audi-Fahrer Schlimmeres verhindern. Ein Zusammenstoß ließ sich dennoch nicht gänzlich vermeiden. Der 16-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Während der Unfallermittlungen stellten die Beamten und Beamtinnen fest, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab außerdem einen Wert von über einem Promille.

Bei weiteren polizeilichen Untersuchungen stellte sich außerdem heraus, dass der Roller am selben Morgen durch den 16-Jährigen geklaut worden war. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro.



Der 16-Jährige muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss verantworten.