16-Jähriger alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Mannheim. Ein Jugendlicher ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.15 Uhr, alkoholisiert auf einem E-Scooter in der Rollbühlstraße gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei der Kontrolle durch die Beamten ein starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtests ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der 16-jährige junge Mann musste die Beamten zur Blutentnahme aufs Polizeirevier Käfertal begleiten und wurde dann in die Obhut seiner Eltern überstellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

